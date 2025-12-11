Magyarország tekvandó Eb-t rendezne

Az Európai Tekvandószövetség (ETU) vezetése támogatja, hogy Magyarország a jövőben nagy kontinentális versenyt szervezzen – adta hírül honlapján az olimpiai sportág hazai szövetsége csütörtökön.
Az ETU szarajevói elnökségi üléséről szóló beszámoló szerint a magyar szövetség képviselői – Márton Zsolt Krisztián elnök és Patakfalvy Miklós tiszteletbeli elnök, akik mindketten tagjai az ETU-t irányító testületnek – gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak az európai szervezet vezetőségével egy jövőbeli jelentős esemény megrendezéséről.
„Örömmel fogadták az elképzelésünket, hogy vagy egy junior, vagy egy felnőtt Európa-bajnokságnak adnánk otthont 2026-ban vagy 2027-ben” – konkretizálta az indítványt Márton Zsolt Krisztián az MTI-nek. Kiemelte, hogy az ETU támogatásáról biztosította a magyar szándékot, amely a paratekvandósok Eb-jének a rendezését is magában foglalja.
