Nemzeti Sportrádió

Magyarország tekvandó Eb-t rendezne

Vágólapra másolva!
2025.12.11. 12:07
null
Címkék
tékvandó tékvandó Eb Márton Zsolt Krisztián
Az Európai Tekvandószövetség (ETU) vezetése támogatja, hogy Magyarország a jövőben nagy kontinentális versenyt szervezzen – adta hírül honlapján az olimpiai sportág hazai szövetsége csütörtökön.

Az ETU szarajevói elnökségi üléséről szóló beszámoló szerint a magyar szövetség képviselői – Márton Zsolt Krisztián elnök és Patakfalvy Miklós tiszteletbeli elnök, akik mindketten tagjai az ETU-t irányító testületnek – gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak az európai szervezet vezetőségével egy jövőbeli jelentős esemény megrendezéséről.

„Örömmel fogadták az elképzelésünket, hogy vagy egy junior, vagy egy felnőtt Európa-bajnokságnak adnánk otthont 2026-ban vagy 2027-ben” – konkretizálta az indítványt Márton Zsolt Krisztián az MTI-nek. Kiemelte, hogy az ETU támogatásáról biztosította a magyar szándékot, amely a paratekvandósok Eb-jének a rendezését is magában foglalja.

 

tékvandó tékvandó Eb Márton Zsolt Krisztián
Legfrissebb hírek

Részvételi rekordot hozott a tekvandó országos bajnokság

Egyéb egyéni
2025.11.30. 11:36

Márton Luana aranyérmes a csak nők számára rendezett nyílt tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.14. 19:13

Márton Viviana ezüstérmes a tekvandó-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.10.29. 11:50

Tekvandó-vb: az újonc Bailey Kelent afgán olimpikon búcsúztatta

Egyéb egyéni
2025.10.26. 11:17

Európa első virtuális tékvandóversenyét rendezték Budapesten

Egyéb egyéni
2025.09.29. 17:08

Tekvondó: mindkét magyar tagja maradt az európai szövetség elnökségének

Egyéb egyéni
2025.04.13. 10:09

Tekvandó: Márton Viviana arany-, Luana bronzérmes lett Manchesterben

Egyéb egyéni
2025.03.23. 17:26

Tekvandó: Márton Zsolt Krisztián maradt a szövetség elnöke

Egyéb egyéni
2025.03.08. 15:05
Ezek is érdekelhetik