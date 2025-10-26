Babos Tímeáék tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra

Babos párosban a 29. tornagyőzelmét ünnepelhette, idén Stefani oldalán Linz, Strasbourg és Sao Paulo után a negyediket.

Egyesben a svájci Belinda Bencic nyert, aki pályafutása tizedik tornagyőzelmét aratta. A rutinos játékos kevesebb mint másfél óra alatt 6:2, 6:3-ra múlta felül a cseh Linda Noskovát.

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

EGYES, DÖNTŐ

Belinda Bencic (svájci)–Linda Nosková (cseh) 6:2, 6:3

PÁROS, DÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb) 6:1, 6:4