Babos Tímeáék tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra

2025.10.26. 08:24
Nagyszerű formában van Babos Tímea és Luisa Stefani párosa (Fotó: Getty Images)
tenisz Tokió Belinda Bencic Babos Tímea
A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani megnyerte a Tokióban rendezett egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztorna párosversenyét.

A WTA honlapja szerint a negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó vasárnap egy sima és egy szorosabb játszmában, 72 perces mérkőzésen múlta felül a harmadikként rangsorolt Anna Danyilina, Alekszandra Krunics kazah, szerb kettőst.

Tenisz
2025.10.24. 10:29

Wimbledoni győztessel vált teljessé a női tenisz-vb mezőnye

Az idényzáró eseményt Rijádban rendezik meg november 1. és 8. között.

Babos párosban a 29. tornagyőzelmét ünnepelhette, idén Stefani oldalán Linz, Strasbourg és Sao Paulo után a negyediket.

Egyesben a svájci Belinda Bencic nyert, aki pályafutása tizedik tornagyőzelmét aratta. A rutinos játékos kevesebb mint másfél óra alatt 6:2, 6:3-ra múlta felül a cseh Linda Noskovát.

TENISZ
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
EGYES, DÖNTŐ
Belinda Bencic (svájci)–Linda Nosková (cseh) 6:2, 6:3
PÁROS, DÖNTŐ
Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb)  6:1, 6:4

Ezek is érdekelhetik