Udvardy Panna kétjátszmás győzelemmel kezdett Sao Paulóban

Udvardy remekül kezdte a mérkőzést, rögtön az első játékot megnyerte, mégpedig fogadóként, és miután mögé tette saját adogatását, ismét brékelte az amerikait, s ismét megerősítette a fogadóként szerzett játékot, vagyis alig 20 perc játék után 4:0-ra vezetett. Igaz, a fogadóként addig nem különösebben jeleskedő Rogers 4:1 után semmire vette el Udvardy adogatását, ám a magyar lánynak vélhetően jókor jött a közel félórás esőszünet, amely után egy újabb brékkel kiszerválta az első játszmát – nettó 39 perc játék után.

A második felvonásra összekapta magát az amerikai, Udvardynak első két adogatójátékánál egyaránt bréklabdát kellett hárítania, majd az első fogadóelőnyével élni is tudott a hetedik játékban. A megszerzett vezetést meg is erősítette, sőt, Rogers következő adogatásánál már pontot sem engedett az amerikainak, három brék- és meccslabdához jutva az első kihasználva semmire vette el az adogatását, ezzel pedig megnyerte a mérkőzést – 75 perc alatt.

Udvardy a folytatásban az ukrán Velrija Sztrahova és a szabadkártyás brazil Ana Candiotto mérkőzésének győztesével csap össze.

WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO (275 000 dollár, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Udvardy Panna (8.)–Anna Rogers (amerikai) 6:2, 6:3