Tóth Amarissa győzelemmel kezdett a ljubljanai tenisztornán

2025.09.08. 18:26
Tóth Amarissa továbbjutott az első fordulóból (Fotó: Getty Images)
Tóth Amarissa 0:6, 6:2, 6:0-s győzelemmel kezdett a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású ljubljanai salakpályás challenger-tenisztornán.

A verseny honlapja alapján a világranglistán 260. helyen álló magyar játékos a 125-ös WTA-torna első körében a horvát Lea Boskovicot (332.) győzte le szetthátrányból felállva. Az első játszmában a rivális a hat bréklabdájából hármat kihasznált, honfitársunk viszont háromból egyet sem, majd fordult a kocka, Tóth a következő felvonás során négyből három bréklabdával élt, így még az is belefért, hogy egyszer elveszítette az adogatójátékát. A döntő szett már nagyon simán alakult, így 1 óra 45 perc játék után Tóth Amarissa győzött, és sikerével a nyolcaddöntőbe jutott, ahol román vagy osztrák ellenfele lesz. A 22 éves játékos a 2023-as budapesti torna után másodszor nyert egyesben mérkőzést WTA-viadalon.

WTA 125, LJUBLJANA (115 000 dollár, salak)
EGYES, 1. FORDULÓ
Tóth Amarissa–Lea Boskovic (horvát) 0:6, 6:2, 6:0

 

