WTA-vb: Arina Szabalenka lesz Jelena Ribakina ellenfele az egyes döntőjében

Ribakina jutott be elsőként a döntőbe

Az elsőnek rendezett mérkőzés előtt Jessica Pegula megnyerte a pénzfeldobást, majd az amerikai fogadással kezdett. Jelena Ribakina gyorsan két ászt ütött, és két perc alatt hozta az első gémet.

Pegula a harmadik gémben brékelt, majd ugyan rögtön visszaadta az előnyt, de az ötödik gémben ismét elvette riválisa adogatását, ami a szett végéig kitartott. Ribakina öt ászt ütött, ám sokat hibázott, főként hosszú tenyeresei miatt. Pegula 5:4-nél egy ászt ütve zárta le a játszmát.

A második szettben Ribakina 4:1-re ellépett, de 5:4-nél kettős hibával visszaengedte Pegulát a meccsbe. Az amerikai azonban nem tudott egyenlíteni: egy hosszú, ötszörös egyenlőt hozó gém végén Ribakina fonákkal értékesítette második szettlabdáját.

A döntő játszmában Ribakina a hatodik gémben brékelt, 4:2-re vezetett, és előnyét már nem engedte ki. A találkozó 2 óra 5 percig tartott.

Szabalenka kemény csatában ért a fináléba

Arina Szabelenka hosszú labdameneteket és játékot hozó meccsen, 2 óra 20 perc alatt győzte le Amanda Anisimovát, akit a US Open szeptemberi fináléjában is megvert. Az első, egyórás játszma sok hosszú gémet hozott, de Szabalenka a kulcspillanatokban jobban koncentrált, kétszer is brékelt, és megszerezte a vezetést. Anisimova azonban nem adta fel: gyorsan dupla brékelőnyre tett szert, és bár Szabalenka visszazárkózott, az amerikai kiegyenlített.

A döntő szettben mindketten világklasszis teniszt mutattak be, de Szabalenka a legfontosabb pillanatokban ismét higgadtabbnak bizonyult. 4:3-as vezetésnél brékelt, majd újabb adogatáselvétellel lezárta a mérkőzést.

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

Egyes, elődöntő

Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.) 6:4, 4:6, 6:3

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Amanda Anisimova (amerikai, 4.) 6:3, 3:6, 6:3

Páros, elődöntő

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.) 6:4, 7:6 (7–5)

21.30: Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)