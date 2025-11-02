Babosék vereséggel kezdték a rijádi WTA-vb-t

A háromszoros világbajnok magyar játékos és brazil partnere – akiket a hetedik helyen emeltek ki a szervezők – a Liezel Huber-csoportban elsőként a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duóval csapott össze. A másodikként rangsorolt ellenfél igencsak ismerős volt számukra, mivel idén a Roland Garroson és Wimbledonban is találkoztak, és mindkétszer Siniakováék bizonyultak jobbnak.

A szaúd-arábiai csatában Stefani kétszer is elveszítette az adogatását, és mivel a remekül fogadó rivális később Babosék mindkét bréklabdáját hárította, 33 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban a párosban olimpiai és tízszeres Grand Slam-bajnok Siniaková, valamint a két GS-trófeánál tartó Townsend harmadszor is elvette a dél-amerikai játékos szerváját, csakhogy a lendületbe jövő magyar, brazil duó 1:3-ról sorozatban öt gémmel kiegyenlített. A párosoknál a harmadik szettet helyettesítő, tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésben a stabilabb ellenfél 9–4-re ellépett, így 1 óra 27 perc elteltével végül ők ünnepelhettek.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Babosék a csoportban a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi, és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőznek a csoportkörben. Következő találkozójukat kedden vívják Andrejeváék ellen.

A 32 esztendős, négyszeres GS-győztes Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), s a magyar teniszező Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna.

A kvartettekből az első két helyezett jut az elődöntőbe.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI PÁROS

LIEZEL HUBER-CSOPORT

Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:2, 3:6, 10–6 – döntő rövidítés

KORÁBBAN

Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (orosz, 5.) 6:3, 7:6 (7–2)

NŐI EGYES

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jasmine Paolini (olasz, 8.) 6:3, 6:1

Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Coco Gauff (amerikai, 3.) 6:3, 6:7 (4–7), 6:2