Az ukránok a spanyolok legyőzésével elődöntősök a Billie Jean King-kupában

A világranglistán 26. Marta Kosztyuk 3:1-es hátrányból állt fel az első szettben, majd a tie-breaket magabiztos játékkal behúzta Jéssica Bouzas (51.) ellen. Bár a második játszmát a spanyol teniszező brékkel kezdte, ezt követően az ukrán háromszor is elvette ellenfele adogatását, így 1 óra 47 perc alatt megnyerte a találkozót.

A következő mérkőzésen az első szettet Paula Badosa (20.) hozta el, de aztán Elina Szvitolina (13.) simán egyenlített, a döntő játszma során pedig ismét utóbbi bizonyult jobbnak, és 2 óra 9 perc alatt lezárta az összecsapást. A párosmeccsre így már nem is került sor, Ukrajna továbbjutott, és a négy között az első helyen kiemelt olaszokkal csatázik majd.

A másik két negyeddöntős párharcot (Kazahsztán–Egyesült Államok és Japán–Nagy-Britannia) csütörtökön rendezik meg.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

Ukrajna–Spanyolország 2:0

Marta Kosztyuk–Jéssica Bouzas 7:6 (7–3), 6:2

Elina Szvitolina–Paula Badosa 5:7, 6:2, 7:5