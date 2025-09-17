Nemzeti Sportrádió

Az ukránok a spanyolok legyőzésével elődöntősök a Billie Jean King-kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 18:19
null
Ukrán öröm a negyeddöntőben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jéssica Bouzas Maneiro Billie Jean King-kupa Marta Kosztyuk Paula Badosa Elina Szvitolina női tenisz
Ukrajna megnyerte mind a két egyesmérkőzést a 4. helyen kiemelt Spanyolország ellen Sencsenben, így bejutott a tenisz Billie Jean King-kupa elődöntőjébe.

A világranglistán 26. Marta Kosztyuk 3:1-es hátrányból állt fel az első szettben, majd a tie-breaket magabiztos játékkal behúzta Jéssica Bouzas (51.) ellen. Bár a második játszmát a spanyol teniszező brékkel kezdte, ezt követően az ukrán háromszor is elvette ellenfele adogatását, így 1 óra 47 perc alatt megnyerte a találkozót.

A következő mérkőzésen az első szettet Paula Badosa (20.) hozta el, de aztán Elina Szvitolina (13.) simán egyenlített, a döntő játszma során pedig ismét utóbbi bizonyult jobbnak, és 2 óra 9 perc alatt lezárta az összecsapást. A párosmeccsre így már nem is került sor, Ukrajna továbbjutott, és a négy között az első helyen kiemelt olaszokkal csatázik majd.

A másik két negyeddöntős párharcot (Kazahsztán–Egyesült Államok és Japán–Nagy-Britannia) csütörtökön rendezik meg.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
Ukrajna–Spanyolország 2:0
Marta Kosztyuk–Jéssica Bouzas 7:6 (7–3), 6:2
Elina Szvitolina–Paula Badosa 5:7, 6:2, 7:5

Tenisz
Tegnap, 19:13

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Elisabetta Cocciaretto és Jasmine Paolini is három szettben múlta felül riválisát.

 

 

Jéssica Bouzas Maneiro Billie Jean King-kupa Marta Kosztyuk Paula Badosa Elina Szvitolina női tenisz
Legfrissebb hírek

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
Tegnap, 19:13

Stollárék párosa az első fordulóban búcsúzott a szöuli tenisztornán

Tenisz
2025.09.15. 14:25

Amerikai tinédzser győzelmével ért véget a guadalajarai női tenisztorna

Tenisz
2025.09.15. 10:47

Tenisz: továbbra is négy magyar a legjobb százban a világranglistákon

Tenisz
2025.09.15. 08:56

Babos Tímea és Luisa Stefani megnyerték a Sao Pauló-i tenisztornát

Tenisz
2025.09.13. 23:27

Udvardy Panna kikapott francia ellenfelétől, nem jutott négy közé Sao Paulóban

Tenisz
2025.09.12. 23:07

Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a ljubljanai tenisztornától

Tenisz
2025.09.12. 14:32

Babos Tímea párosban, Udvardy Panna egyesben harcolta ki a továbbjutást Sao Paulóban

Tenisz
2025.09.12. 00:12
Ezek is érdekelhetik