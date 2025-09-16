Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Elisabetta Cocciaretto győzelme igazán látványos volt. Ellenfele, Jüan Jüe megnyerte az első szettet, majd az olasz 5:2-es hátrányból fordított a második játszmában. A döntő szettben a kínai már 4:0-ra is vezetett, de Cocciaretto ezt is behozta, és 7:5-re nyert. Így, mivel 2:0-ra alakult az állás, a párosok meccsét már nem is rendezték meg.

TENISZ

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

Olaszország–Kína 2:0

Elisabetta Cocciaretto–Jüan Jüe 4:6, 7:5, 7:5

Jasmine Paolini–Vang Hszin-jü 4:6, 7:6 (7–4), 6:4