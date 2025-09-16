Nemzeti Sportrádió

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 19:13
null
Elisabetta Cocciaretto nagy győzelmet aratott (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Billie Jean King-kupa Kína Olaszország
Az első helyen kiemelt Olaszország megnyerte mind a két egyest Kína ellen a Billie Jean King-kupa negyeddöntőjében Sencsenben, így bejutott az elődöntőbe, amelyben Spanyolország vagy Ukrajna lesz az ellenfele.

 

Elisabetta Cocciaretto győzelme igazán látványos volt. Ellenfele, Jüan Jüe megnyerte az első szettet, majd az olasz 5:2-es hátrányból fordított a második játszmában. A döntő szettben a kínai már 4:0-ra is vezetett, de Cocciaretto ezt is behozta, és 7:5-re nyert. Így, mivel 2:0-ra alakult az állás, a párosok meccsét már nem is rendezték meg.

TENISZ
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
Olaszország–Kína 2:0
Elisabetta Cocciaretto–Jüan Jüe 4:6, 7:5, 7:5
Jasmine Paolini–Vang Hszin-jü 4:6, 7:6 (7–4), 6:4

 

tenisz Billie Jean King-kupa Kína Olaszország
Legfrissebb hírek

Bardóczky Kornél: Csalódottak vagyunk, de jövőre újra megpróbáljuk!

Tenisz
Tegnap, 12:11

Fucsovics kikapott Rodionovtól, Ausztria legyőzte a mieinket

Tenisz
2025.09.13. 17:35

Piros Zsombor nyert, egyenlítettünk Ausztria ellen!

Tenisz
2025.09.13. 16:01

Marozsán Fábián kikapott, előnyben az osztrákok a Davis-kupában

Tenisz
2025.09.12. 17:38

Tóth Amarissa a negyeddöntőben búcsúzott a ljubljanai tenisztornától

Tenisz
2025.09.12. 14:32

Davis-kupa: Marozsán kezd az osztrákok ellen Debrecenben

Tenisz
2025.09.11. 14:30

82 évesen visszatér a pályára a korábbi Serie A-kapus

Olasz labdarúgás
2025.09.11. 13:16

Udvardy Panna kétjátszmás győzelemmel kezdett Sao Paulóban

Tenisz
2025.09.09. 20:02
Ezek is érdekelhetik