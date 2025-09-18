Az amerikaiak és a britek is érvényesítették a papírformát, egymással csatáznak a Billie Jean King-kupában

Az amerikaiaknál Emma Navarro (világranglista-18.) kezdett, aki két és fél óra alatt verte meg Julija Putyincevát (61.). Az első szettben a kazah lány 4:4-nél love game-mel brékelt, ám utána a játszma lezárása helyett elveszítette az adogatását, majd 5:6-nál még egyszer. A második felvonást 4:0-val nyitotta, majd meg is őrizte ezt a különbséget, viszont bár a döntő szett során is volt brékelőnyben, ott csak a rövidítés döntött. Putyinceva 4–4-nél megcsinálta a minibréket, ám hiába volt két meccslabdája is, Navarro nyerte meg a mérkőzést.

A második találkozó a vártnál sokkal simábban alakult, Jelena Ribakina (10.) mindössze 74 perc alatt győzte le a tavalyi US Open-finalista, idén -elődöntős Jessica Pegulát (7.). Így aztán jöhetett a páros, ahol Pegula és a női kettősöknél kétszeres GS-győztes Taylor Townsend könnyedén hozta az első játszmát. A másodikban Ribakina és Putyinceva került brékelőnybe, ám tie-breakbe torkollott a szett, amelyet simán behúztak az amerikaiak, így 1 óra 25 perc alatt megnyerték az összecsapást.

A britek meglehetősen magabiztosan búcsúztatták a japánokat. Sonay Kartal (82.) 3:0-val kezdett, majd 6:3-mal el is vitte az első szettet, aztán a másodikat tie-breakben nyerte meg Sibahara Ena (164.) ellen. Az 1 óra 36 perces csata után jöhetett egy 70 perces találkozó, Katie Boulter (55.) az első szettben kétszer, a másodikban háromszor brékelte Ucsidzsima Mojukát (92.), a saját adogatójátékait pedig egyszer sem veszítette el, ezzel pedig az egyesmérkőzések után el is dőlt a párharc.

Az Olaszország (1.)–Ukrajna elődöntőt pénteken rendezik meg, majd szombaton jön az Egyesült Államok (3.)–Nagy-Britannia (2.) csata, a döntőre pedig vasárnap kerül sor Sencsenben.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

Egyesült Államok–Kazahsztán 2:1

Emma Navarro–Julija Putyinceva 7:5, 2:6, 7:6 (8–6)

Jessica Pegula–Jelena Ribakina 4:6, 1:6

Jessica Pegula, Taylor Townsend–Jelena Ribakina, Julija Putyinceva 6:2, 7:6 (7–1)

Nagy-Britannia–Japán 2:0

Sonay Kartal–Sibahara Ena 6:3, 7:6 (7–4)

Katie Boulter–Ucsidzsima Mojuka 6:2, 6:1