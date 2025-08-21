US Open: Bondár ismét Szvitolinát kapta, Marozsán selejtezős, Fucsovics kiemelt ellenféllel kezd

A csütörtöki sorsoláson a világranglistán jelenleg 96. helyezett Bondár Annát ezúttal is elkerülte a szerencse, ugyanis akárcsak Wimbledonban, ezúttal is megkapta első ellenfélnek a 12. helyen kiemelt Elina Szvitolinát. A füves pályás viadalon a rivális 6:3, 6:1-re nyert, míg néhány héttel korábban a Roland Garroson a második fordulóban sokkal szorosabb csatát vívtak, de az ukrán teniszező akkor is két szettben kerekedett felül (7:6, 7:5).

Ez lesz tehát sorozatban a harmadik GS-torna, ahol a két játékos találkozik. A férfiaknál az ATP-rangsorban 94., jelenleg a winston-salemi tornán a negyeddöntőre készülő Fucsovics Márton kapott nehezebb feladatot, ugyanis az első körben a 27. helyen rangsorolt kanadai Denis Shapovalov vár rá. A két játékos eddig négyszer találkozott egymással, 2020-ban az ausztrál nyílt bajnokságon kemény pályán, illetve 2023-ban a stuttgarti füvön a magyar, 2022-ben Dubaiban kemény pályán, valamint tavaly ugyanilyen borításon Belgrádban az ellenfél bizonyult jobbnak. Ha Fucsovics két mérkőzést tudna nyerni, a 3. fordulóban várhatóan a világelső, címvédő olasz Jannik Sinnerrel csaphatna össze, aki a cseh Vít Kopriva ellen kezd.

Marozsán Fábián (53.) ezúttal szerencsés volt, ugyanis a 128 között selejtezős vagy szerencsés vesztes ellenfele lesz. Ha Marozsán továbbjut, akkor a papírforma alapján a 16. helyen kiemelt cseh Jakub Mensíkkel csaphat össze, akitől idén Rómában salakon kikapott.

A nőknél a főtábla első fordulójának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapása várhatóan a veterán, 45 éves Venus Williams és a 11. helyen kiemelt cseh Karolína Muchová csatája lesz. A férfiaknál a három évvel ezelőtti bajnok, összesen ötszörös GS-tornagyőztes spanyol Carlos Alcaraz (2.) nem számíthat könnyű nyitányra a hatalmasakat adogató amerikai Reilly Opelka ellen, de a Marin Cilic–Alekszandr Bublik és a Lorenzo Musetti–Giovanni Mpetshi Perricard csata is tartogathat izgalmakat.