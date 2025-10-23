Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna a második fordulóban búcsúzott a kantoni tenisztornától

2025.10.23.
Bondár Anna két játszmában vereséget szenvedett az amerikai Claire Liutól a kantoni WTA-teniszverseny második fordulójában, így nem jutott be a legjobb nyolc közé.

A két játékos ezt megelőzően még sosem találkozott egymással, előzetesen azonban inkább Bondár Anna számított esélyesnek, hiszen Claire Liu csupán a világranglista 305. helyén állt a torna előtt.

Az első játszmában azonban az amerikai játszott jobban, kétszer is elvette a világranglistán 78. Bondár adogatását, míg a magyar játékos csak egyszer – így 41 percnyi játék után Liu 6:3-mal behúzta a szettet.

A második játszmában sokáig mindkét teniszező hozta a szerváját, Liu azonban 4:3-nál brékelt, így egy játékra került a továbbjutásról. Bondár pedig innen már nem tudott visszajönni, adogatóként ugyan még hozta a játékát, de a következő gémben Liu a második meccslabdáját kihasználta, és 1 óra 37 perc alatt kiharcolta a továbbjutást. 

WTA 250-ES TORNA
KANTON (275 000 dollár, kemény pálya)
2. FORDULÓ
Claire Liu (amerikai)–Bondár Anna 6:3, 6:4

 

