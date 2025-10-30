Nemzeti Sportrádió

Női tenisz: Bondár kiesett Kínában

2025.10.30. 12:02
Bondár búcsúzott a csiucsiangi tornától (Fotó: Getty Images)
A második játszmában mindössze egy szervagémet tudott nyerni Bondár Anna az orosz Anna Blinkova ellen a csiucsiangi WTA 250-es tenisztorna nyolcaddöntőjében, de így is szoros meccsen, 7:6, 7:5-re vesztette el a találkozót.

A hazaiak versenyzője, Vej Sze-csia legyőzése után az orosz Anna Blinkova várt a csiucsiangi WTA 250-es viadal nyolcaddöntőjében Bondár Annára, aki az első játszma ötödik gémjében elvette ellenfele adogatását. Honfitársnőnk azonban nem tudta megtartani az előnyét: Blinkova 5:5-nél visszabrékelt, majd a rövidítésben jobbnak bizonyultak az idegei riválisáénál, így 7:6-tal a világranglista 95. helyezettjéé lett a szett.

A második játszma elején öt(!) játékon keresztül egyik versenyző sem tudta hozni a saját szerváját, ez először az orosz teniszezőnőnek sikerült, így ismét brékelőnybe került, s 4:2-re vezetett. Bondár erre egy makulátlan adogatójátékkal válaszolt, majd ismét brékelt, ám amikor előnybe kerülhetett volna, újra elvesztette a maga szervagémjét. Így Blinkova már a meccsért adogathatott, de a magyar játékos ismét újra egyenlíteni tudott. Öröme azonban nem tartott sokáig: megint elveszítette a szerváját, az orosz pedig már nem kegyelmezett, és 7:6, 7:5-re megnyerte a mérkőzést.

WTA 250-ES TORNA, CSIUCSIANG (275 094 dollár, kemény borítás)
NYOLCADDÖNTŐ
Anna Blinkova (orosz)–Bondár Anna (magyar, 6.) 7:6 (7–3) 7:5

 

