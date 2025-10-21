Bondár Anna nagy csatában kiharcolt győzelemmel kezdett a kantoni WTA-tornán

Bondár Anna bevezetésképp rögtön elnyerte a főtáblára szabadkártyával felkerülő 27 éves ellenfele adogatását, és bár 2:1-nél Kuo Han-jü is brékelt, az utolsó három gém – noha a befejezőben egy esés miatt ápolni kellett – megint a magyar játékosé lett, be is húzta az első játszmát (6:3).

A második szett nem Bondár tervei szerint kezdődött (semmire elvesztett adogatógém), és a folytatásban sem úgy alakult: a kínai rivális további három alkalommal elvette az adogatását, és elvitte a játszmát (3:6).

A harmadik játszmában, Kuo 2:1-es vezetésénél rövid esőszünet szakította meg a játékot, visszatérve Bondár elvesztette a szervagémjét. Rosszul állt a szénája (1:3), de egy gyors brékkel felerősítette reményeit, és nagy küzdelemben eljutott a rövidítésig.

A ráadás rosszul indult (0:2), ám innen is volt visszaút, és Bondár a három meccslabdájából a másodikat értékesítve megnyerte a 2 óra 34 percig tartó mérkőzést (7:6).

A magyar teniszező néhány nappal ezelőtt döntőt játszott a csinani challengertornán, és három szettben kikapott az indonéz Janice Tjentől.

Bondár a nap folyamán párosban is pályára lépett volna Veronika Erjavec oldalán a Monica Niculescu, Sabrina Santamaria román, amerikai duó ellen, ám a magyar, szlovén kettős visszalépett a küzdelmektől.

WTA 250-ES TORNA, KANTON (275 000 dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

Bondár Anna (magyar)–Kuo Han-jü (kínai) 6:3, 3:6, 7:6 (7–4)