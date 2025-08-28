US Open: Alcaraz és Szabalenka hozta a kötelezőt, Rune máris kiesett

A US Open 2022-es győztese, Carlos Alcaraz Mattia Belluccit búcsúztatta könnyedén, a második szettben nem is nyert játékot az olasz.

Három szett is rövidítésben dőlt el a játéknap leghosszabb mérkőzésén, amelyet Marozsán Fábián kiejtője, Ugo Blanchet és a tizenhatodik kiemelt, Jakub Mensík hozott össze – előbbinek 4 óra 28 perc kellett a sikerhez.



A nőknél Arina Szabalenkának csak az első játszma volt nehéz, de a címvédő azt is megnyerte Polina Kugyermetova ellen.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

2. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Darderi (olasz, 32.)–Spizzirri (amerikai) 6:0, 7:6 (7–3), 2:6, 6:4

Blanchet (francia)–Mensík (cseh, 16.) 6:7 (2–7), 7:6 (7–5), 3:6, 6:4, 7–6 (10–7)

Tiafoe (amerikai, 17.)–Damm (amerikai) 6:4, 7:5, 6:7 (6–8), 7:5

Mannarino (francia)–J. Thompson (ausztrál) 6:4, 6:7 (5–7), 6:3, 6:3

Struff (német)–Rune (dán, 11.) 7:6 (7–5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5

Alcaraz (spanyol, 2.)–Bellucci (olasz) 6:1, 6:0, 6:3

Shelton (amerikai, 6.)–Carreno Busta (spanyol) 6:4, 6:2, 6:4

Korábban

Lehecka (cseh, 20.)–Etcheverry (argentin) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4

Djokovics (szerb, 7.)–Svajda (amerikai) 6:7 (5–7), 6:3, 6:3, 6:1

Machác (cseh, 21.)–Fonseca (brazil) 7:6 (7–4), 6:2, 6:3

Kym (svájci)–Nakashima (amerikai, 30.) 4:6, 7:6 (7–2), 7:5, 3:6, 7:6 (10–8)

Collignon (belga)–Ruud (norvég, 12.) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5

Fritz (amerikai, 4.)–L. Harris (dél-afrikai) 4:6, 7:6 (7–3), 6:2, 6:4

Bonzi (francia)–Giron (amerikai) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Rinderknech (francia)–Davidovich Fokina (spanyol, 18.) 6:4, 3:6, 2:6, 6:2, 6:3

Norrie (brit)–Comesana (argentin) 7:6 (7–5), 6:3, 6:7 (0–7), 7:6 (7–4)

NŐI EGYES

Ribakina (kazah, 9.)–Valentová (cseh) 6:3, 7:6 (9–7)

Mertens (belga, 19.)–Sun (új-zélandi) 6:2, 6:3

Townsend (amerikai)–Ostapenko (lett, 25.) 7:5, 6:1

Hon (ausztrál)–Szamszonova (orosz, 17.) 4:6, 6:3, 6:2

Fernandez (kanadai, 31.)–Jacquemot (francia) 2:6, 6:3, 6:2

Vondrousová (cseh)–Kessler (amerikai, 32.) 7:6 (9–7), 6:2

Li (amerikai)–Bencic (svájci, 16.) 6:3, 6:3

M. Andrejeva (orosz, 5.)–Potapova (orosz) 6:1, 6:3

Paolini (olasz, 8.)–Jovic (amerikai) 6:3, 6:3

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–P. Kugyermetova (orosz) 7:6 (7–4), 6:2

Korábban

Azarenka (fehérorosz)–Pavljucsenkova (orosz) 6:3, 6:3

Navarro (amerikai, 10.)–McNally (amerikai) 6:2, 6:1

Raducanu (brit)–Tjen (indonéz) 6:2, 6:1

Bucsa (spanyol)–Eala (Fülöp-szigeteki) 6:4, 6:3

Pegula (amerikai, 4.)–Blinkova (orosz) 6:1, 6:3

Krejcíková (cseh)–Ucsidzsima (japán) 6:4, 6:2