Vereséggel kezdett a III. Kerületi TVE Triesztben a női vízi Eurokupában

A magyar csapatnak ez volt az első meccse a csoportban, a triesztiek pedig korábban legyőzték a spanyol Catalunyát is.

A hármas csoportból az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé.

VÍZILABDA

NŐI EUROKUPA, 2. FORDULÓ

D-csoport

Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE 18–12 (5–2, 5–2, 5–6, 3–2)