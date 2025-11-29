Nemzeti Sportrádió

Vereséggel kezdett a III. Kerületi TVE Triesztben a női vízi Eurokupában

2025.11.29. 21:07
Fotó: FB/III. Kerületi TVE
Vereséggel kezdett a III. Kerületi TVE a női vízilabda Eurokupa D csoportjában, az olasz Pallanuoto Trieste 18–12-re bizonyult jobbnak nála.

A magyar csapatnak ez volt az első meccse a csoportban, a triesztiek pedig korábban legyőzték a spanyol Catalunyát is.

A hármas csoportból az első két helyezett jut a legjobb nyolc közé.

VÍZILABDA
NŐI EUROKUPA, 2. FORDULÓ
D-csoport
Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE 18–12 (5–2, 5–2, 5–6, 3–2)

 

