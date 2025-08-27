Djokovics kiejtette a Piros Zsombort búcsúztató amerikait; visszalépett az 5. kiemelt a US Openen

Novak Djokovics a wimbledoni torna és a US Open között egy versenyen sem szerepelt, majd New Yorkban háromszettes győzelemmel kezdett Learner Tien ellen, és a második körben ismét amerikai teniszező várt rá – a nyitó fordulóban Piros Zsombort búcsúztató Zachary Svajda. A világranglistán 145. helyen álló 22 éves játékos felnőtt a feladathoz, és bár az első gémben két bréklabdát hárítania kellett, egyszer sem veszítette el az adogatójátékát az első szettben, amit aztán tie-breakben meg is nyert. A második játszmában a 24-szeres Grand Slam-győztes 3:2-nél brékelt, és ezt az előnyt meg is tartotta, viszont a következő felvonásban 1:2-nél elveszítette az adogatójátékát, ráadásul kettős hibát ütve. A 38 éves szerb azonban utána háromszor brékelt a görccsel is küszködő ellenfele ellen, és így már szettelőnybe került, innentől pedig még magabiztosabban játszott, s 2 óra 31 perc alatt továbbjutott.

További hír még, hogy férfi egyesben az 5. kiemelt brit Jack Draper karsérülés miatt visszalépett a 2. fordulós mérkőzése előtt (amelyre csütörtökön került volna sor), így a belga Zizou Bergs játék nélkül jutott a legjobb 32 közé.

A hölgyeknél a 2021-es US Open-győztes Emma Raducanu, a korábbi világelső, kétszeres Australian Open-bajnok, háromszoros US Open-döntős Viktorija Azarenka, valamint a 10. helyen kiemelt, tavaly itt elődöntőt játszó Emma Navarro is két sima szettben jutott tovább.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

2. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Lehecka (cseh, 20.)–Etcheverry (argentin) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4

Djokovics (szerb, 7.)–Svajda (amerikai) 6:7 (5–7), 6:3, 6:3, 6:1

Machác (cseh, 21.)–Fonseca (brazil) 7:6 (7–4), 6:2, 6:3

Később

Nakashima (amerikai, 30.)–Kym (svájci)

Ruud (norvég, 12.)–Collignon (belga)

Bonzi (francia)–Giron (amerikai)

Fritz (amerikai)–L. Harris (dél-afrikai)

Norrie (brit)–Comesana (argentin)

Davidovich Fokina (spanyol, 18.)–Rinderknech (francia)

Darderi (olasz, 32.)–Spizzirri (amerikai)

Mensík (cseh, 16.)–Blanchet (francia)

Tiafoe (amerikai, 17.)–Damm (amerikai)

J. Thompson (ausztrál)–Mannarino (francia)

Rune (dán, 11.)–Struff (német)

Alcaraz (spanyol, 2.)–Bellucci (olasz)

Shelton (amerikai, 6.)–Carreno Busta (spanyol)

NŐI EGYES

Azarenka (fehérorosz)–Pavljucsenkova (orosz) 6:3, 6:3

Navarro (amerikai, 10.)–McNally (amerikai) 6:2, 6:1

Raducanu (brit)–Tjen (indonéz) 6:2, 6:1

Bucsa (spanyol)–Eala (Fülöp-szigeteki) 6:4, 6:3

Később

Krejcíková (cseh)–Ucsidzsima (japán)

Pegula (amerikai, 4.)–Blinkova (orosz)

Ribakina (kazah, 9.)–Valentová (cseh)

Mertens (belga, 19.)–Sun (új-zélandi)

Ostapenko (lett, 25.)–Townsend (amerikai)

Szamszonova (orosz, 17.)–Hon (ausztrál)

Jacquemot (francia)–Fernandez (kanadai, 31.)

Kessler (amerikai, 32.)–Vondrousová (cseh)

Bencic (svájci, 16.)–Li (amerikai)

M. Andrejeva (orosz, 5.)–Potapova (orosz)

Paolini (olasz, 8.)–Jovic (amerikai)

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–P. Kugyermetova (orosz)