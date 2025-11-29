Gyulay: Nagyon jól épül ez a tehetséges csapat

„Mind a magyar sportnak, mind az olimpiai csapatnak nagyon fontos, hogy a csapatok kijussanak az olimpiára. Nagyon jó volt Párizsban is, és bízunk benne, hogy még több csapat fog kijutni Los Angelesre” – mondta az MTI-nek a női kézilabda-világbajnokság helyszínén, a hollandiai 's-Hertogenboschban szombaton Gyulay Zsolt.

Hozzátette: azt látja, hogy a fiatal, tehetséges csapat nagyon jól épül, és bízik benne, hogy minél jobb eredményt fog elérni.

A Magyar Kézilabda-szövetség a legjobb hat közé kerülést tűzte ki célul Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese számára. A MOB elnöke ennek kapcsán megjegyezte: nem gondolja, hogy egy sportvezetőnek meg kellene fogalmaznia egy másik elvárást, de a MOB részéről nagyon figyelik a nemzeti csapatot, és nagyon drukkolnak, hogy minél messzebbre jusson a vb-n.

„Természetesen a bronzérem fantasztikus volt a tavalyi Európa-bajnokságon, jó lenne a világbajnokságon is odajutni. De szerintem a leglényegesebb, hogy épüljön a csapat és tapasztalatot szerezzen, mert van, aki most először válogatott és világbajnokságon játszik” – magyarázta.

Hangsúlyozta: az a legfontosabb, hogy az olimpiai kvalifikációra épüljön fel a csapat és erős legyen.

A magyarok a csoportkör első fordulójában 26–17-re verték Szenegált csütörtökön.