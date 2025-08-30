Djokovicsot ápolták, aztán hetedszer is legyőzte Norrie-t

A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovicsnak az első játszmában ápolásra volt szüksége, de 6:4-re megnyerte a szettet. A következőt az egyesben utolsó britként talpon maradt Cameron Norrie rövidítésben hozta, ám az egyenlítés után Djokovics már csak öt játékot veszített el. A hetedik mérkőzésükön hetedszer nyert a szerb.

„Meglepett, hogy ennyire jól játszott, talán még sosem volt ennyire agresszív ellenem – mondta a 38 éves Djokovics, aki láthatóan sokat szenved a US Openen. – Egy rossz mozdulat után belehasított a fájdalom a hátam bal oldalába, és a játék végén ápolást kértem. Mondtam Cameronnak, nem azért csinálom, hogy kizökkentsem, hanem hogy végig tudjam játszani a meccset.”

A befejezés után a brit azt mondta, felkészült rá, hogy lesz ilyen közjáték, nem ezen múlt a mérkőzés kimenetele.

A korábbi világelső Djokovics ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon, amivel beállította a svájci Roger Federer rekordját.

A női tornán címvédő fehérorosz Arina Szabalenka két játszmában legyőzte a kanadai Leylah Fernandezt, akitől a 2021-es elődöntőben ugyanitt vereséget szenvedett. A címvédő Szabalenka a négy évvel ezelőtti csatájuk óta először találkozott Fernandezzel, és nem titkolta, hogy fontos volt számára ez az alkalom.

„Akartam ezt a visszavágót, mert nagyon kemény lecke volt a négy évvel ezelőtti meccsünk, és azóta sosem találkoztunk. Örülök, hogy túl vagyunk rajta” – mondta a meccs után a fehérorosz, aki idén rövidítésben csak egyetlen játszmát vesztett el, míg húszat megnyert már.

Szabalenkát az sem zökkentette ki, hogy az összecsapásuk egyik szünetében a lelátón egy pár eljegyezte egymást. „Próbáltam nem mosolyogni, és a meccsre összpontosítani, de nehéz volt uralkodni magamon, mert ez nagyon aranyos pillanat volt. Sok boldogságot nekik – mondta Szabalenka, aki elismerte, hogy ezt követően megtalálta a barátja, Georgios Frangulis brazil autóversenyző tekintetét. – Nem várom el, hogy megkérjen, de azért összepillantottunk. Csak semmi nyomás!”

Egyik nagy riválisa, az ötödikként kiemelt orosz Mirra Andrejeva nincs már versenyben, az amerikai Taylor Townsend ugyanis két játszmában kiejtette. Townsendbe az előző fordulóban belekötött legyőzöttje, Jelena Ostapenko, aki „tanulatlannak” nevezte, és ezért a lett rengeteg támadást kapott, rasszistának nevezték. Townsend Andrejeva ellen megmutatta, hogy az előzmények nem zökkentették ki.

„Hála az égnek, ez most nagyon jólesik. Fontos volt, hogy a legfőbb dologra, a játékra összpontosítsak, és ez sikerült. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki kiállt mellettem az elmúlt két napban. Nem tudtam, hogy ennyien ismerik a telefonszámomat” – mondta Townsend a meccs után.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Djokovics (szerb, 7.)–Norrie (brit) 6:4, 6:7 (4–7), 6:2, 6:3

Machác (cseh, 21.)–Blanchet (francia) 7:5, 6:3, 6:1

Fritz (amerikai, 4.)–Kym (svájci) 7:6 (7–3), 6–7 (9–11), 6:4, 6:4

KORÁBBAN

Alcaraz (spanyol, 2.)–Darderi (olasz, 32.) 6:2, 6:4, 6:0

Lehecka (cseh, 20.)–Collignon (belga) 6:4, 6:4, 6:4

Rinderknech (francia)–Bonzi (francia) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Mannarino (francia)–Shelton (amerikai, 6.) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4-nél Shelton feladta

Struff (német)–Tiafoe (amerikai, 17.) 6:4, 6:3, 7:6 (9–7)

NŐI EGYES

Li (amerikai)–Hon (ausztrál) 7:5, 6:3

Krejcíková (cseh)–Navarro (amerikai, 10.) 4:6, 6:4, 6:4

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Fernandez (kanadai, 31.) 6:3, 7:6 (7–2)

Townsend (amerikai)–M. Andrejeva (orosz, 5.) 7:5, 6:2

KORÁBBAN

Ribakina (kazah, 9.)–Raducanu (brit) 6:1, 6:2

Vondrousová (cseh)–Paolini (olasz, 8.) 7:6 (7–4), 6:1

Pegula (amerikai, 4.)–Azarenka (fehérorosz) 6:1, 7:5

Bucsa (spanyol)–Mertens (belga, 19.) 3:6, 7:5, 6:3