Alcarazt a térdfájdalma sem akadályozta meg a magabiztos győzelemben, ott van a nyolcaddöntőben

Az ötszörös Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz kétszer brékelte Luciano Darderit az első szettben, majd egy kicsit nehezebb második játszma következett, mely közben a spanyol teniszező a jobb térdét fájlalta, ápolást is kért rá, de egy brékkel így is behúzta a szettet 5:4-es előnyénél (az összecsapást követően azt mondta, az ápolás után már nem érzett fájdalmat). Az utolsó felvonás során már az olasznak is gondjai voltak a lábával, és bár küzdött a becsületgémért, Alcaraz a negyedik meccslabdáját már kihasználta, és 1 óra 44 perc játék után ott van a nyolcaddöntőben – ez volt pályafutása 80. győzelem Grand Slam-tornán – ahol majd a francia Arthur Rinderknech vár rá.

Később két kiemelt is kiesett a férfiaknál. A versenyen 6. helyen rangsorolt, két éve a US Openen elődöntőt játszó Ben Shelton a döntő játszma előtt feladta a mérkőzését a francia Adrian Mannarino ellen, míg a szintén amerikai, 17. kiemelt Frances Tiafoe (aki 2022-ben és 2024-ben is négy közé jutott ezen a Grand Slam-tornán) három játszmában maradt alul a német Jan-Lennard Struff-fal szemben.

Női egyesben a 2022-es wimbledoni bajnok, 2023-ban Australian Open-döntős, ezúttal 9. kiemelt Jelena Ribakina csak egy gémet engedélyezett a 2021-es US Open-győztes Emma Raducanunak az első szettben. A brit teniszező a második játszmában ismét elbukta az első adogatójátékát, majd az orosz származású, 2018 óta kazah színekben versenyző játékos 4:2-nél ismét brékelt, majd első mérkőzéslabdájából lezárta a mindössze 63 perces találkozót.

Kiesett a korábbi világelső, Viktorija Azarenka. A 36 éves teniszező nagyon nehezen lendült játékba, az első pontját a harmadik gémben, semmi 30-nál tudta megszerezni, de legalább nem került dupla brékhátrányba. Több sikerélménye azonban már nem volt a fehérorosz játékosnak az első játszmában, hiába hárított négy brék-, egyben szettlabdát, a tavalyi döntős Jessica Pegula könnyedén került előnybe. A folytatásra aztán összekapta magát a kétszeres Australian Open-győztes, háromszoros US Open-döntős Azarenka, 2:2-nél brékelt, majd ugyan elveszítette az adogatójátékát, ismét brékelt, és szerválhatott a játszmáért. A 4. helyen kiemelt amerikai teniszező azonban kihasználta a következő gémben a második bréklabdáját, majd 6:5-ös vezetésénél ellenfele az első meccslabdánál a hálóba vágta a labdát, így 1 óra 39 perc alatt véget ért az összecsapás.

A tavaly Roland Garros- és wimbledoni döntőt játszó Jasmine Paolini számára is véget ért az idei US Open. A két évvel ezelőtti wimbledoni tornát megnyerő Markéta Vondrousová az első szettet tie-breakben nyerte meg, majd a második játszmában kétszer brékelt (másodjára a hatodik lehetőségét használta ki), s mindössze 1 óra 28 perc alatt búcsúztatta a 8. helyen kiemelt olasz riválist.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Alcaraz (spanyol, 2.)–Darderi (olasz, 32.) 6:2, 6:4, 6:0

Lehecka (cseh, 20.)–Collignon (belga) 6:4, 6:4, 6:4

Rinderknech (francia)–Bonzi (francia) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Mannarino (francia)–Shelton (amerikai, 6.) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4-nél Shelton feladta

Struff (német)–Tiafoe (amerikai, 17.) 6:4, 6:3, 7:6 (9–7)

Később

Machác (cseh, 21.)–Blanchet (francia)

Djokovics (szerb, 7.)–Norrie (brit)

Fritz (amerikai, 4.)–Kym (svájci)

NŐI EGYES

Ribakina (kazah, 9.)–Raducanu (brit) 6:1, 6:2

Vondrousová (cseh)–Paolini (olasz, 8.) 7:6 (7–4), 6:1

Pegula (amerikai, 4.)–Azarenka (fehérorosz) 6:1, 7:5

Bucsa (spanyol)–Mertens (belga, 19.) 3:6, 7:5, 6:3

Később

Li (amerikai)–Hon (ausztrál)

Navarro (amerikai, 10.)–Krejcíková (cseh)

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Fernandez (kanadai, 31.)

M. Andrejeva (orosz, 5.)–Townsend (amerikai)