Djokovics megnyerte pályafutása 101. trófeáját Athénban

A 38 éves szerb klasszis szetthátrányból, 3 óra 1 perc alatt verte ellenfelét, aki ezzel lemarad az indulásról a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon, a részvételhez ugyanis győznie kellett volna.

Djokovics – aki már korábban kvalifikálta magát a viadalra – a 100. trófeáját még májusban szerezte meg, Genfben.

A 24-szeres Grand Slam-győztes korábbi világelső így már csak két sikerre van a svájci Roger Federertől (103) és nyolcra a rekordot tartó amerikai Jimmy Connorstól (109).

A 38 éves és öt hónapos Djokovics a legidősebb tornagyőztes az ausztrál Ken Rosewall óta, aki 43 éves volt, amikor 1977-ben Hongkongban győzött.

A szintén szombaton véget ért metzi torna döntőjében az amerikai Learner Tien diadalmaskodott, ugyancsak óriási küzdelemben verve a hetedik helyen kiemelt brit Cameron Norrie-t.

ATP 250 ATHÉN (766 ezer dollár, kemény pálya)

DÖNTŐ

Djokovics (szerb, 1.)–Musetti (olasz, 2.) 4:6, 6:3, 7:5

ATP 205 METZ

DÖNTŐ

Tien (amerikai)–Norrie (brit, 7.) 6:3, 3:6, 7:6 (8–6)

