Athéni tenisztorna: Djokovics bejutott a 144. döntőjébe
Bejutott a döntőbe az athéni, 766 ezer dollár (254 millió forint) összdíjazású kemény pályás tenisztornán Novak Djokovics, aki ezzel a 144. fináléjára készülhet.
A 38 éves Novak Djokovics 6:3, 6:4-re megverte a pénteki elődöntőben a német Yannick Hanfmannt.
A szerb klasszis a szombati döntőben az amerikai Sebastian Kordával vagy az olasz Lorenzo Musettivel csap össze pályafutása 101. trófeájáért. A századikat májusban szerezte meg Genfben.
ATP 250-ES TORNA, ATHÉN (766 000 dollár, kemény pálya)
Novak Djokovics–Yannick Hanfmann 6:3, 6:4
