Athéni tenisztorna: Djokovics bejutott a 144. döntőjébe

A 38 éves Novak Djokovics 6:3, 6:4-re megverte a pénteki elődöntőben a német Yannick Hanfmannt.

A szerb klasszis a szombati döntőben az amerikai Sebastian Kordával vagy az olasz Lorenzo Musettivel csap össze pályafutása 101. trófeájáért. A századikat májusban szerezte meg Genfben.

ATP 250-ES TORNA, ATHÉN (766 000 dollár, kemény pálya)

Novak Djokovics–Yannick Hanfmann 6:3, 6:4