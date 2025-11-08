Ribakina Szabalenka legyőzésével lett világbajnok

Jelena Ribakina és Arina Szabalenka is négy győztes mérkőzés után jutott el a döntőbe. Korábbi kilenc meccsükből hatot is a világelső fehérorosz teniszező nyert meg.

Ribakina az első szettben biztosan hozta a szerváit, 3:2-nél pedig fogadóként nyert játékot. A kazah játékos szettelőnyéhez az is kellett, hogy öt ászt üssön, illetve 16 nyerőjével is felülmúlta ellenfelét, aki ászból egyig, nyerőből ötig jutott.

A második felvonás sokkal szorosabb volt, mind qa ketten hozták a szerváikat, Szabalenka pedig nem tudott élni a két szettlabdájával. A tie-breakben Ribakina lelépte ellenfelét, és egyetlen pontot sem veszítve megnyerte a mérkőzést.

Ribakina első kazah játékosként lett világbajnok, és 11. győzelmét ünnepelhette a WTA Touron, míg Szabalenka a vereség ellenére is megőrizte világelső helyét.

WTA-VB, NŐI EGYES, DÖNTŐ

Ribakina (kazah, 6.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:3, 7:6 (7–0)