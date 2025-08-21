Nemzeti Sportrádió

Bondárék a második fordulóban búcsúztak Monterreyben

Vágólapra másolva!
2025.08.21. 07:12
null
Bondár Annának a negyeddöntő jelentette a végállomást (Fotó: Getty Images)
Címkék
női páros Bondár Anna Katarzyna Piter WTA Monterrey
Bondár Anna - Katarzyna Piterrel az oldalán - vereséget szenvedett a negyeddöntőben az 1,064 millió dollár (360 millió forint) összdíjazású női tenisztorna páros versenyében.

A magyar-lengyel kettős, amely az első fordulóban az Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu georgiai, román duón jutott túl, szerdán két szettben maradt alul a Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez negyedik helyen kiemelt spanyol, amerikai párossal szemben. A mérkőzés 1 óra 18 percig tartott.

A magyar játékos egyesben az első fordulóban búcsúzott.

MONTERREY
Páros, negyeddöntő
Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)–Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel) 6:4, 6:4

 

női páros Bondár Anna Katarzyna Piter WTA Monterrey
Legfrissebb hírek

Monterreyi tenisztorna: Bondár a második fordulóba jutott párosban

Tenisz
Tegnap, 7:09

Bondár nagy csatában kikapott a monterreyi tenisztorna első fordulójában

Tenisz
2025.08.19. 08:20

Bondár sokat rontott a világranglistán

Tenisz
2025.08.18. 09:55

Kiesett Bondár Anna Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.08. 20:50

Bondár Anna szettelőnyről kapott ki a varsói tenisztornán

Tenisz
2025.07.30. 17:15

Bondár Anna nehéz első szett után jutott tovább Varsóban

Tenisz
2025.07.29. 19:18

Marozsán és Bondár is rontott a világranglistán

Tenisz
2025.07.28. 09:33

„Mindenképp pozitívan értékelem a szereplésemet” – Bondár Anna a két elveszített hamburgi döntő után

Tenisz
2025.07.21. 21:06
Ezek is érdekelhetik