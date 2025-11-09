Ezt nagyon kevesen csinálták meg – Babos Csaba a WTA-vb-n döntős Babos Tímeáról

A WTA-vb döntője után Babos Tímea azt mondta, talán utoljára áll a mikrofon mögött ilyen eseményen, jövőre ugyanis nem teljesít teljes szezont.

„Timi jövőre 33 éves lesz, ezt az őrült menetelést, amit már 12 éves kora óta, azaz húsz esztendeje csinál, hogy egy bőröndből élve, szállodáról szállodára járja a világot, nem biztos, hogy egész éven át szeretné folytatni – fogalmazott Babos Csaba. – Egy nőnek ilyen korban megfordulhat a fejében, hogy más elfoglaltságot is keressen, de egyelőre megünnepeljük ezt a sikeres évet. A múlt idő csak ennek az évnek szól, Timi pályafutásáról nem szeretnék múlt időben beszélni, majd ő eldönti, hogyan folytatja, és mit hoz a jövője, erről neki kell beszélnie.”

Babos Csaba hozzátette, a jelenlegi terv az, hogy rövid pihenés után elkezdik a felkészülést az Australian Openre, de hogy kivel alkot egy párost Babos Tímea, azt később kommunikálják majd.