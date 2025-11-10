Stollár Fanny: Túlteljesítettem az idei célokat

„Az év elején az volt a cél, hogy kerüljek a legjobb ötvenbe párosban, ez már májusban sikerült – nyilatkozta az M4 Sportnak a 26 éves játékos. – Aztán később huszonötödik is voltam, és Kínába is úgy utaztam most ősszel, hogy jó lenne az első ötvenben maradni, ez a pekingi döntővel és a vuhani elődöntővel megvalósult. A pekingi finálé nagyon nehéz volt, mivel sok hosszú meccsünk volt előtte a japán Kato Mijurával, és akkor ott előjött a fáradtság.”

Ami a partnereket illeti, a budapesti teniszező elmondta, idén több mint tíz párja volt, mivel nehéz állandó partnert találni, akivel játékstílusban és személyiségben is egyeznek.

„Januártól szeretnék néhány hónapot ugyanazzal a partnerrel versenyezni, de nevet még nem tudok mondani. Most at első tíz a célom a páros ranglistán, a 2026-os évet pedig Ausztráliában kezdem meg január elején” – tette hozzá.