Bondár Anna: Ez pályafutásom egyik legnagyobb győzelme

Bondár Anna az idén már Wimbledonban és a Roland Garroson is kikapott Elina Szvitolinától. „Amikor kijött a sorsolás, őszintén szólva nem örültem nagyon, de aztán elfogadtam, mert tudtam, hogy nem lehet ezt befolyásolni és nem tudunk semmit változtatni rajta. Onnantól kezdve tényleg azt ismételtem magamban, hogy három a magyar igazság és harmadikra szerencsém lesz. Úgy mentem fel a pályára, hogy mindent megteszek, meglátjuk, ez mire lesz elég. Nagyon örülök annak, ahogy játszottam és annak, hogy sikerült győznöm” – nyilatkozta a mérkőzést követően a Magyar Teniszszövetségnek Bondár.

A mérkőzés első játszmájában Bondár 2:1-es hátrányban öt bréklabdát is hárított, majd sorozatban hét gémet nyert. „Nagyon fontos volt, hogy azt a gémet sikerült megnyernem. A korábbi találkozókon mindig az volt, hogy az első szettben el tudott lépni és magabiztosabban tudott játszani, úgyhogy azt fontosnak tartom, hogy ott tudtam maradni a sarkában és utána egyből sikerült is brékelnem. Ez mindenképpen kulcs volt és lendületet adott, hogy nem úgy alakult a szett többi része, mint a korábbi meccseken.”

„Bátrabb voltam, mint a wimbledoni meccsünknél. A Roland Garroson nagyon jó meccset tudtunk játszani. Más felfogással, más taktikával mentem fel ellene, próbáltam minél agresszívabban kihasználni a lehetőségeket. Ilyen játékosok ellen nem lehet visszafogott kézzel játszani. Azt próbáltuk, hogy engedjem el a kezem, és minél agresszívabban nagy területekre játsszak” – mondta a taktikát illetően Bondár.

„Az biztos, hogy ez pályafutásom egyik legnagyobb győzelme. Mivel Grand Slamen sikerült és úgy, hogy korábban kétszer kikaptam tőle és most sem én voltam az esélyes, ez nagy győzelem – értékelte a magyar teniszező, akinek a következő ellenfele Maria Szakkari lesz. – A Szvitolina elleni meccs dolgozik bennem, nem gondolkoztam a csütörtökin, de nincs megállás, felkészülünk arra is és megpróbáljuk abból is kihozni a legtöbbet. Most még kiélvezzük, de holnap indul a felkészülés.”

Bondár Annának két pihenőnapja lesz, majd csütörtökön játszik a 30 éves görög ellen, akivel korábban egyszer került szembe: a 2019-es Fed-kupa-meccsen Szakkari 6:3, 6:2-re diadalmaskodott. „Néhány évvel ezelőtt játszottunk fedett kemény pályán. Akkor még nem volt tapasztalatom ilyen szintű játékosok ellen, most azért már ezzel jóval beljebb vagyok. Úgy megyek fel, hogy megteszek mindent. Meglátjuk, milyen formában van, nem nagyon láttam mostanában játszani, ő sem legyőzhetetlen.”