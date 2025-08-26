Bondár Anna remek tenisszel kiejtette a 12. helyen kiemelt riválisát a US Openen!

Idén már harmadszor találkozott Grand Slam-tornán Bondár Anna az ukrán Elina Szvitolinával. Ellenfele a Roland Garroson 7:6, 7:5-re nyert, majd Wimbledonban 6:3, 6:1-re. Nem lehetett azt mondani, hogy ezúttal a magyar teniszező lenne az esélyes, hiszen riválisa a 15. helyen áll a világranglistán, s az idei első két GS-en egyaránt a legjobb nyolcig jutott. A szeghalmi játékos nem kezdett rosszul a New York-i párharcban, de már az első adogatójátékában bréklabdát kellett hárítania, majd a másodikban ötöt, ám utóbbi gémet is hozta – 12 perc alatt.

A meccs elején még stabil volt Szvitolina, de aztán egyre többet kezdett hibázni, és 2:2-nél Bondár el is vette az adogatását, majd a brékelőnyt is megerősítette. A magyar teniszező ellenfele következő szervagémjénél újfent esélyekhez juttatta magát, és egyenlőt követően a 2018-as WTA-világbajnok két ki nem kényszerített hibával elvesztette ezt a gémet is. 28 éves játékosunk ezt követően eljutott 40 semmiig, és a harmadik játszmalabdát használta ki az ukrán hibáját követően. 6:2

Szvitolina a két szett között sem tudott megnyugodni, továbbra sem volt rendben fejben, mégis megdöbbentő volt, amikor a második felvonás első gémjében egyenlő után két kettős hibát vétett. Bondár ezt követően is ütötte a fantasztikus tenyereseit, és ismét megerősítette brékelőnyét, majd a 30 esztendős ukrán sorozatban hét elveszített gém után újra játékot nyert, de messze volt az igazi formajavulástól, ugyanis 3:1-nél újfent elbukta a szervagémjét, ami persze nemcsak az ő kritikája, hanem ellenfele dicsérete is.

Bondár love game-mel folytatta, majd a rivális is hozta az adogatójátékát, és ekkor lehetett szerválni a mérkőzéséért. A magyar játékos ekkor kicsit túlságosan izgult, és több hibát is vétett, így a meccsen először elveszítette a szervagémjét. Szvitolina feljött 5:4-re, majd újfent megpróbálhatta teniszezőnk lezárni az összecsapást. Ebben a játékban már sokkal nyugodtabb volt, és egy tenyeres rontás után három kiváló szervát ütött, melyekkel két mérkőzéslabdához jutott, majd rögtön az elsőt meg is oldotta, beütötte a lecsapást. 6:4

Az 1 óra 41 perces találkozón sokba került az ukránnak a nyolc kettős és 41 ki nem kényszerített hiba, miközben Bondár előbbiből kettőt, utóbbiból 22-t ütött, nyerőkben pedig nem volt nagy különbség köztük (23–20 Szvitolinának). A továbbjutás azt jelenti, hogy a magyar teniszező a második fordulóban Maria Szakkarival csap össze – várhatóan szerdán –, aki volt korábban 3. is a világranglistán, miután 2021-ben a Roland Garroson és a US Openen is az elődöntőig menetelt. Eddig egyetlen egymás elleni mérkőzésüket a görög játékos nyerte meg, egy 2019-es Fed-kupa-meccsen 6:3, 6:2-re diadalmaskodott.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 12.) 6:2, 6:4