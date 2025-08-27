Nemzeti Sportrádió

A második számú osztrák teniszező nem játszik ellenünk a Davis-kupában

2025.08.27. 12:35
Sebastian Ofner Wimbledon óta nem nyert meccset, így szünetet tart (Fotó: Getty Images)
Visszalépett Sebastian Ofner, az osztrákok második számú játékosa magyar férfi teniszválogatott elleni Davis-kupa szuperdöntő-selejtezőtől, amelyre szeptember 12-13-án kerül sor Debrecenben.

A világranglistán 140. játékos szerdán közölte, hogy többhetes szünetet tart, miután sorozatban a hatodik tornáján is az első fordulóban búcsúzott, a US Openen a 12. kiemelt norvég Casper Ruuddel szemben maradt alul 6:1, 6:2, 7:6-ra kedden.

Két sarokműtét után jól tértem vissza tavasszal, de a wimbledoni harmadik forduló óta nem nyertem meccset” – jelentette ki a 29 éves teniszező. „Ki akarom vizsgáltatni magam, mert úgy tűnik, az újrakezdés túl sokat kivett belőlem. Ezért fájó szívvel le kell mondanom a Davis-kupát.”

Ofner távollétében Jürgen Melzer szövetségi kapitány várhatóan Filip Misolic (93.), Jurij Rodionov (154.) és Lukas Neumayer (157.) közül választja majd ki, hogy kik szerepelnek egyesben a Főnix Arénában. Párosban Lucas Miedler és Alexander Erler kaphat lehetőséget.

Bardóczky Kornél magyar szakvezető korábban úgy nyilatkozott, hogy egyelőre Marozsán Fábiánt, Fucsovics Mártont, Piros Zsombort és Fajta Pétert nevezte be a párharcra, amelynek a győztese bejut a nyolc közé, és novemberben Bolognában szerepel a szuperdöntőben. 

A magyarok azzal vívták ki a részvételt a finálé kvalifikációjában, hogy februárban Montrealban 3–2-re megverték Kanadát.

 

