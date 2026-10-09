Sofia Goggia súlyos neurológiai tünetek miatt kihagyja az alpesisí -vk idénynyitóját

A 2018-as olimpia lesiklóbajnoka. Sofia Goggia egy ausztriai sajtóeseményen elmondta: két vírusfertőzéssel is meg kellett küzdenie, amikor szeptemberben Argentínában edzőtáborozott, és ezek szövődményeiként léptek fel a neurológiai tünetek. Hozzátette: amikor hazatért, úgy érezte, hogy elfelejtett olaszul beszélni, ráadásul csak lassan tudott mozogni, időnként olyan hevesen remegett, hogy alig volt képes lépcsőzni, ezért nemhogy a sportpályafutása, de a visszavonulása utáni civil élete miatt is komolyan aggódott. A szuperóriás-műlesiklás vk-címvédőjének még időre van szüksége a teljes felépüléshez, ezért hagyja ki a söldeni hétvégét, és azt sem tudja egyelőre, mikor térhet vissza.

„Tíz naptól akár másfél hónapig is eltarthat” – jegyezte meg.