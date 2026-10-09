Nemzeti Sportrádió

Sofia Goggia súlyos neurológiai tünetek miatt kihagyja az alpesisí -vk idénynyitóját

V. J./MTIV. J./MTI
2026.10.09. 14:10
Fotó: Getty Images
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alpesi sí alpesisí-vk Sofia Goggia
Sofia Goggia olimpiai bajnok alpesi síző súlyos neurológiai tünetek miatt kihagyja a világkupa-sorozat idénynyitó hétvégéjét, amelyre október 24–25-én kerül sor az ausztriai Söldenben.

A 2018-as olimpia lesiklóbajnoka. Sofia Goggia egy ausztriai sajtóeseményen elmondta: két vírusfertőzéssel is meg kellett küzdenie, amikor szeptemberben Argentínában edzőtáborozott, és ezek szövődményeiként léptek fel a neurológiai tünetek. Hozzátette: amikor hazatért, úgy érezte, hogy elfelejtett olaszul beszélni, ráadásul csak lassan tudott mozogni, időnként olyan hevesen remegett, hogy alig volt képes lépcsőzni, ezért nemhogy a sportpályafutása, de a visszavonulása utáni civil élete miatt is komolyan aggódott. A szuperóriás-műlesiklás vk-címvédőjének még időre van szüksége a teljes felépüléshez, ezért hagyja ki a söldeni hétvégét, és azt sem tudja egyelőre, mikor térhet vissza.

„Tíz naptól akár másfél hónapig is eltarthat” – jegyezte meg.

 

alpesi sí alpesisí-vk Sofia Goggia
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