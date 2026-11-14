Alpesisí-vk: Emma Aicher nyerte meg Leviben a női műlesiklást, Tóth Zita a 43.

A német Emma Aicher nyerte meg a női műlesiklást szombaton az alpesisízők világkupa-sorozatában a finnországi Leviben, Tóth Zita a 43. helyen végzett.
Aicher a hatodik vk-győzelmét aratta, a szakágban az elsőt. A német mögött az albán Lara Colturi és az osztrák Katharina Truppe végzett, míg a magyar induló, Tóth a 43. helyen zárt.
A vk-sorozat vasárnap ugyancsak Leviben a férfi műlesiklással folytatódik, a mezőnyben Leitgeb Richard révén magyar résztvevővel.
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, LEVI
Női műlesiklás
1. Emma Aicher (német) 1:52.62 perc (55.74 másodperc/56.88 mp)
2. Lara Colturi (albán) 1:53.05 perc
3. Katharina Truppe (osztrák) 1:53.12 perc
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