Visszavonult Michelle Gisin kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző

„Még jó néhány hónapra szükségem lenne ahhoz, hogy újra versenyezhessek, de úgy döntöttem, hogy nem folytatom” – közölte a 32 éves svájci sportoló, aki decemberben bukott St. Moritzban, aminek következtében nyakigerinc- és csuklósérüléseket, valamint térdszalagszakadást szenvedett.

Gisin kombinációban diadalmaskodott a 2018-as és a 2022-es téli játékokon, utóbbin szuperóriás-műlesiklásban bronzérmet nyert. Világbajnokságokon két érmet szerzett, a világkupa-sorozatban pedig 21-szer állhatott dobogóra.