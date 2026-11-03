Visszavonult Michelle Gisin kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző

Bejelentette visszavonulását Michelle Gisin kétszeres olimpiai bajnok alpesi síző, aki tavalyi súlyos edzésbalesete óta nem versenyzett.
„Még jó néhány hónapra szükségem lenne ahhoz, hogy újra versenyezhessek, de úgy döntöttem, hogy nem folytatom” – közölte a 32 éves svájci sportoló, aki decemberben bukott St. Moritzban, aminek következtében nyakigerinc- és csuklósérüléseket, valamint térdszalagszakadást szenvedett.
Gisin kombinációban diadalmaskodott a 2018-as és a 2022-es téli játékokon, utóbbin szuperóriás-műlesiklásban bronzérmet nyert. Világbajnokságokon két érmet szerzett, a világkupa-sorozatban pedig 21-szer állhatott dobogóra.
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