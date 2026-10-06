Mikaela Shiffrin: Műlesiklásban edzés nélkül elindulni olyan, mintha beugranék egy turmixgépbe, és megpróbálnám elkerülni a pengéket

Mikaela Shiffrin kedden közösségi oldalain jelentette be, hogy 2026–2027-es vk-idény a „felfedezésről” szól majd neki.

„Nem azért döntöttem így, mert kevésbé érdekel a sport, hanem épp azért, mert továbbra is nagyon érdekel. Számomra az öröm eddig sem az érmekről vagy a rekordokról szólt, éppen ezért ez a szezon a felfedezésé lesz” – írta a hatszoros összetett vk-győztes Shiffrin, akinek 110 világkupa-futamgyőzelme rekord.

Először november végén hazájában, Killingtonban versenyez majd kedvenc számában, azt azonban egyelőre nem közölte, ezt követően hol áll majd még rajthoz szlalomban, amelyben az előző idény végén kilencedik szakági vk-elsőségét gyűjtötte be.

„Műlesiklásban edzés nélkül elindulni olyan, mintha beugranék egy turmixgépbe, és megpróbálnám elkerülni a pengéket. Nem arról van szó, hogy kevésbé lennék elkötelezett, vagy kevesebb energiát szeretnék belefektetni, egyszerűen csak próbálok kicsit jobban hálás lenni azért, hogy síelhetek” – fogalmazott Shiffrin.

A háromszoros ötkarikás aranyérmes, nyolcszoros világbajnok amerikai az egyetlen olyan versenyző, aki hét különböző szakágban – műlesiklás, párhuzamos műlesiklás, óriás-műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, kombináció, városi viadal – is nyert már vk-versenyt. Óriás-műlesiklásban legutóbb 2023 decemberében Lienzben, szuperóriás-műlesiklásban egy évvel korábban St. Moritzban állt a dobogó tetején. Két éve, november végén előbbi versenyszámban, épp Killingtonban bukott nagyot, ami miatt több hetet ki kellett hagynia, mert a kapu, amelynek nekiment, átszúrta a hasfalát. Az esetet követően – saját bevallása szerint – hosszú ideig poszttraumás stresszel küzdött, ezt követően nyerte meg az idei olimpián harmadik ötkarikás aranyát.

A női alpesi sízők szezonja október 24-én a söldeni óriás-műlesiklással rajtol.