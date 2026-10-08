Alpesi sí: Lindsey Vonn bekerült az amerikai vk-keretbe

A 41 éves Lindsey Vonn egy bukást követően súlyos sérülést szenvedett a februári, milánói-cortinai téli olimpián, és idén szinte kizárt a visszatérése, bár szabadkártyát kapott a vk-ra. Ráadásul novemberben újabb műtéten esik át, amikor eltávolítják a lábában lévő fémimplantátumokat, és pótolják a keresztszalagját. A beavatkozást követő teljes felépülése körülbelül hat hónapig tart majd.

A 2010-es vancouveri olimpia lesiklóbajnoka azzal a céllal tért vissza, hogy 2026-ban újabb ötkarikás érmet szerezzen. Az olimpia előtt kilenc nappal a bal térdében elszakadt a keresztszalag egy bukás következtében, majd február 8-án, a játékokon 13 másodperc siklás után beleakadt egy kapuba, hatalmasat bukott, aminek következtében úgynevezett komplex sípcsonttörést szenvedett. Ilyen traumánál a sípcsont súlyosan károsodik, több darabra törik, gyakran szilánkosra, és a térd- illetve bokaízület is károsodik – Vonn elmondása szerint az orvosoknak sikerült megmenteniük a lábát az amputációtól.

Lindsey Vonn mellett még 16-an alkotják az amerikai csapatot. A vk-sorozat október 24-én rajtol az ausztriai Söldenben.