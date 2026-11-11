Lindsey Vonn túl van a kilencedik műtéten

A 42 éves versenyző a beavatkozás előtt a közösségi oldalán annak a reményének adott hangot, hogy ez már az utolsó operáció lesz.

Vonn idén az ötödik olimpiáján indult annak ellenére, hogy a rajt előtt kilenc nappal, egy bukás következtében a bal térdében elszakadt a keresztszalag. Február 8-án aztán 13 másodperc siklást követően beleakadt egy kapuba, hatalmasat esett és úgynevezett komplex sípcsonttörést szenvedett. Ilyen traumánál a sípcsont súlyosan sérül, több darabra, gyakran szilánkosra törik, és a térd-, illetve bokaízület is károsodik.

„Már régóta ott van ez a dátum a naptáramban, és végre eljött a nap – írta Vonn az Instagramon. – Ideges vagyok és tartok is tőle, ezzel együtt izgatottságot és reményt is érzek, hogy végre magam mögött tudhatom ezt az időszakot.”

Az Egyesült Államok Síszövetsége korábban meglepetésre beválasztotta a lábadozó sportolót a 2026–2027-es alpesi sí világkupa-sorozatra nevezett keretébe.

„Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés a fejemben és még mindig próbálom feldolgozni a történteket. Ezzel együtt nem akarom bezárni az ajtót a versenyzéssel kapcsolatban. Először is százszázalékos állapotba kell kerülnöm és vissza kell térnem a lejtőkre ahhoz, hogy ezt meg tudjam ítélni” – fogalmazott Vonn.

A 2010-es vancouveri olimpia lesiklóbajnoka 84 vk-győzelmet aratott a pályafutása során.