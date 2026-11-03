Sikeres műtéten van túl Tóth Alex, a kórházi ágyról üzent – fotó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.03. 15:55
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Tóth Alex 15 percet töltött a pályán az AC Milan ellen (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Tóth Alex műtét Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Bournemouth hivatalos tájékoztatása szerint sikeres műtéten esett át Tóth Alex, aki combhajlítóizom-sérülés miatt dőlt ki.

A magyar válogatott középpályás az AC Milan elleni, 3–0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésen sérült meg, amelyen csereként lépett pályára, ám nem sokkal később el kellett hagynia a játékteret. Azóta nem szerepelt a Bournemouthban.

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„Az elmúlt három idényben minden mérkőzésen kilencven percet szerettem volna játszani, de néha a tested azt mondja, hogy pihenj egy kicsit...”

Marco Rose, az angol klub vezetőedzője korábban arról beszélt, hogy súlyos izomsérülést szenvedett a 21 éves futballista, aki várhatóan több hónapig nem állhat a csapat rendelkezésére.

A Bournemouth keddi közleményében megerősítette, hogy Tóth Alex sikeres műtéten esett át. A magyar játékosra most rehabilitáció vár, amelyet a klub orvosi stábjának és szakmai csapatának támogatásával végez majd.

„Egy lépéssel közelebb a visszatérésemhez. A műtét jól sikerült! Hatalmas köszönet a klubnak és az egész orvosi stábnak az eddigi támogatásért és gondoskodásért. Most a felépülésemre koncentrálok. Mindent megteszek azért, hogy a lehető leghamarabb, minden eddiginél erősebben térhessek vissza! Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a támogatást, nagyon sokat jelent nekem!” – fogalmazott közösségi oldalán Tóth.

Bournemouth Tóth Alex műtét Premier League
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