Sikeres műtéten van túl Tóth Alex, a kórházi ágyról üzent – fotó

Marco Rose, az angol klub vezetőedzője korábban arról beszélt, hogy súlyos izomsérülést szenvedett a 21 éves futballista, aki várhatóan több hónapig nem állhat a csapat rendelkezésére.

A Bournemouth keddi közleményében megerősítette, hogy Tóth Alex sikeres műtéten esett át. A magyar játékosra most rehabilitáció vár, amelyet a klub orvosi stábjának és szakmai csapatának támogatásával végez majd.

„Egy lépéssel közelebb a visszatérésemhez. A műtét jól sikerült! Hatalmas köszönet a klubnak és az egész orvosi stábnak az eddigi támogatásért és gondoskodásért. Most a felépülésemre koncentrálok. Mindent megteszek azért, hogy a lehető leghamarabb, minden eddiginél erősebben térhessek vissza! Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a támogatást, nagyon sokat jelent nekem!” – fogalmazott közösségi oldalán Tóth.