Nemzeti Sportrádió

Kilde Achilles-ín-szakadás miatt kihagyja az alpesisí-szezont

2026.10.15. 17:40
Fotó: Getty Images
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Aleksander Aamodt Kilde alpesisí Achilles-ín-szakadás
Edzésen elszakadt az Achilles-ina, így az egész szezont kihagyja Aleksander Aamodt Kilde norvég alpesi síző.

A 2020-ban összetett világkupagyőztes versenyző Chilében egy lesiklóedzésen súlyosan megsérült – jelentette be a norvég szövetség.

A 34 éves Kilde a mostani szezonban készült végérvényesen visszatérni 2024. januári, szintén súlyos bukása után: akkor a wengeni lesiklóviadalon a cél közelében elesett, a jobb vádliján több, idegsérüléssel járó vágás keletkezett, továbbá két szalag elszakadt a vállában is. Azóta már versenyzett ugyan, de a téli olimpiát kihagyta, mondván, sem a teste, sem a feje nem áll készen arra, hogy az elvárt szinten teljesítsen.

A norvég síző a 2022-es pekingi olimpián kombinációban ezüst-, szuperóriás-műlesiklásban pedig bronzérmet szerzett.

A világkupaidény jövő hétvégén rajtol Söldenben.

 

Aleksander Aamodt Kilde alpesisí Achilles-ín-szakadás
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