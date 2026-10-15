Kilde Achilles-ín-szakadás miatt kihagyja az alpesisí-szezont

Edzésen elszakadt az Achilles-ina, így az egész szezont kihagyja Aleksander Aamodt Kilde norvég alpesi síző.
A 2020-ban összetett világkupagyőztes versenyző Chilében egy lesiklóedzésen súlyosan megsérült – jelentette be a norvég szövetség.
A 34 éves Kilde a mostani szezonban készült végérvényesen visszatérni 2024. januári, szintén súlyos bukása után: akkor a wengeni lesiklóviadalon a cél közelében elesett, a jobb vádliján több, idegsérüléssel járó vágás keletkezett, továbbá két szalag elszakadt a vállában is. Azóta már versenyzett ugyan, de a téli olimpiát kihagyta, mondván, sem a teste, sem a feje nem áll készen arra, hogy az elvárt szinten teljesítsen.
A norvég síző a 2022-es pekingi olimpián kombinációban ezüst-, szuperóriás-műlesiklásban pedig bronzérmet szerzett.
A világkupaidény jövő hétvégén rajtol Söldenben.
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