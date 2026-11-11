MU: előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Pochettinóval – sajtóhír

V. J.V. J.
2026.11.11. 12:39
Fotó: Getty Images
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PL USA Manchester United Mauricio Pochettino
A The Athletic értesülései szerint a Manchester United előrehaladott tárgyalásokat folytat Mauricio Pochettinóval, aki Michael Carrick menesztése esetén átveheti az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő csapat irányítását.

A napokban már több neves sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy amennyiben Michael Carricket menesztik, akkor utódja az argentin Mauricio Pochettino lehet, aki jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya – jelenlegi szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. 

Az Athletic úgy tudja, a Manchester United képviselői már szerződésének lehetséges feltételeiről egyeztettek a szakemberrel. A lap arról is beszámolt, hogy Pochettino megállapodásában mintegy tízmillió dolláros (3.28 milliárd forintos) kivásárlási záradék szerepel, amelynek megfizetése szükséges lenne. Az argentin edző a hírek szerint már tájékoztatta az amerikai szövetséget a manchesteriek érdeklődéséről. Amennyiben létrejön az üzlet, saját szakmai stábját is magával vinné, ami további kompenzációs költségekkel járna.

Az 54 éves szakember edzői pályafutását az Espanyolnál kezdte 2009-ben, 2013-tól a Southamptont irányította, majd 2014-ben a Tottenham Hotspur vezetőedzője lett. A londoni csapattal 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőbe jutott. 2021 és 2022 között a Paris Saint-Germainnel francia bajnoki címet és kupát nyert, 2023-tól 2024-ig pedig a Chelsea-t irányította. Ezután az angol fővárosból a tengerentúlra helyezte át a székhelyét és átvette az amerikai válogatott irányítását, amellyel az idén nyáron rendezett világbajnokságon a nyolcaddöntőig jutott.

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