Nemzeti Sportrádió

A volt NFL-elkapó háromszáz millió dollárt követel, miután műtét alatt véletlenül elvágták az ütőerét

I. SZ.I. SZ.
2026.10.22. 12:06
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David Bell 300 millió dollárt követel az orvosoktól, akik miatt nem játszhat többet az NFL-ben (Fotó: Getty Images)
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NFL műtét Cleveland Browns feljelentés
Háromszáz millió dollárra perli műtőorvosát és egy philadephiai kórházat David Bell korábbi NFL-elkapó, aki kis híján belehalt egy rutinműtétnek ígért beavatkozásba, és többé nem játszhat a ligában.

A Cleveland Browns 2022-ben draftolta Bellt, aki az első két szezonjában három touchdownt szerzett, majd 2024 szeptemberében csípősérülést szenvedett, így a teljes harmadik idényét ki kellett hagynia. Még 2025 tavaszán is fájdalmakat érzett, ezért az orvosával történt konzultáció után kés alá feküdt.

Csakhogy az orvosa szerint rutinműtétnek ígérkező mélyizom-rekonstrukció során véletlenül elvágták a combütőerét, ami miatt másik kórházba kellett szállítani, hogy megmentsék az életét. Az artériát helyreállították, de azt javasolták neki, hogy ne kockáztassa az amerikai futballt, mert erős ütés hatására újra elszakadhat az ütőér. Bell így 2025 szeptemberében bejelentette visszavonulását.

Most az ügyvédjével közösen benyújtott keresetben William Meyers szakorvos mellett további 14 orvostól és a philadelphiai Thomas Jefferson Kórháztól követel összesen 300 millió dolláros kártérítést. Meyers ellen a vád az, hogy kétes MRI-felvételek alapján, ügyfelét a radiológusa támogatásával hamis diagnózissal javasolta a műtétet, így életveszélybe sodorta Bellt, a kórház pedig úgy állította helyre az ütőerét, hogy alkalmatlanná vált az NFL-be való visszatérésre. A kórház a The Athleticnek reagálva meghökkent, hiszen Meyers nem az alkalmazottja, így az ő hibájáért nem felelős, s az intézménybe azután került be a játékos, hogy elvágták az ütőerét, és a fő cél az élete megmentése volt, ami sikeresnek bizonyult.

A most 25 éves Bell a Cleveland Brownsnak hálás a támogatásért, a klub ellen nem nyújtott be keresetet.

 

NFL műtét Cleveland Browns feljelentés
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