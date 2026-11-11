Női kézilabda: az FTC másodedzője lehet az Ikast új vezetőedzője – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.11.11. 12:12
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Kristian Danielsen (Fotó: Fradi.hu)
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FTC-Toyota Kovács Ikast Ferencváros Kristian Danielsen női kézilabda NB I
A dán TV 2 legújabb értesülései szerint az Ikast női kézilabdacsapata a Ferencváros jelenlegi másodedzőjét, Kristian Danielsent nézte ki magának a következő idényre a vezetőedzői posztra.

A dán televízió úgy tudja, a felek már tárgyalnak a megállapodásról, amelynek értelmében Kristian Danielsen a 2027–2028-as idénytől kezdődően venné át a patinás klub irányítását. Daniel Grönhöj, az Ikast ügyvezető igazgatója a TV 2-nek elmondta: még nincs százszázalékos megállapodás, de biztos benne, hogy hamarosan bejelentik az új vezetőedzőt.

Arra a kérdésre, hogy a 45 éves szakember lehet-e a befutó, Grönhöj nem kívánt konkrét választ adni, ugyanakkor elismerően beszélt Danielsenről: „Kristian már a kezdetektől szerepelt a listámon. Jól dolgozott, és elismert helyeken fordult meg. Hiszem, hogy nagyobb edzői karrier áll előtte annál, mint ahol most tart” – fogalmazott.

Grönhöj hozzátette, hogy bár Danielsen komoly jelölt a csapat kispadjára, a hivatalos bejelentésre csak akkor kerül sor, amikor már minden részletet sikerül tisztázni. A csatorna megkereste a Ferencváros másodedzőjét is, aki azonban nem kívánta kommentálni az értesülést.

Arról már korábban hírt adtunk, hogy a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Jesper Jensen az idény végén távozik az együttestől, és az Esbjergnél folytatja a pályafutását.

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2026.10.29. 14:30

A Ferencvárostól távozó Jesper Jensen az Esbjerg vezetőedzője lesz – hivatalos

A szakember 2017 és 2024 között már irányította a dán klubot.

 

 

FTC-Toyota Kovács Ikast Ferencváros Kristian Danielsen női kézilabda NB I
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