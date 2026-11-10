„Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél” – Ole Gustav Gjekstad az ETO KC helyzetéről

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.10. 19:10
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Ole Gustav Gjekstad szerint szomorú, ha egy ilyen patinás klub bajba kerül (Fotó: Getty Images)
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női kézilabda Ole Gustav Gjekstad Győri Audi ETO KC norvég kézilabda női kézilabda NB I
A norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad beszélt a hírek szerint anyagi nehézségekkel küzdő Győri Audi ETO KC-ról.

„Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ez nagyon szomorú – mondta a norvég VG-nek Ole Gustav Gjekstad, aki elárulta, nem beszélt még az ETO norvég játékosaival, s a helyzet szerinte nem hat majd ki a válogatott Európa-bajnoki szereplésére. – Nem tartok ettől. Meglátjuk, mennyire komoly a helyzet, de szomorú, ha egy ilyen patinás klub, mint a Győr, bajba kerül. Lehet, hogy a céljaikból majd lejjebb kell adniuk, ám szerintem nem zuhannak ki a topkézilabdából.”

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Lapunk is több forrásból úgy értesült, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő klub kész akár kulcsjátékosait is elengedni, ha kivásárolják őket a szerződésükből.

A győri önkormányzat reagált az ETO anyagi gondjairól szóló hírre

„A városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek.”

A VG egyébként próbálta megszólaltatni az ETO norvég kézilabdázóit (Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen, Kristine Breistöl, Emilie Hovden, Thale Rushfeldt Deila), akik azonban nem reagáltak a lap megkeresésére – utóbbi két játékosnak amúgy 2028-ig, a többieknek 2027 nyaráig szól a szerződésük Győrben.

A norvég TV2 emellett azt írja, lehet, hogy az ETO-nak akár jóval 10 millió norvég korona feletti összeget kell lefaragnia a költségvetéséből, ami olyan 350-400 millió forintot jelenthet. Ennek következtében a fizetéseket akár 60 százalékkal is megvághatják, és az sem kizárt, hogy a zöld-fehéreknek már most meg válniuk néhány játékosuktól.

Mint hétfőn beszámoltunk róla, egybehangzó sajtóhírek szerint jelentős pénzügyi gondokkal küzd a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. Frissítés: a klub cikkünk megjelenése után nem sokkal közleményt adott ki.

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A közlemény szerint a magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása a klubot rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.

 

 

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