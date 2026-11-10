„Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél” – Ole Gustav Gjekstad az ETO KC helyzetéről

A VG egyébként próbálta megszólaltatni az ETO norvég kézilabdázóit (Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen, Kristine Breistöl, Emilie Hovden, Thale Rushfeldt Deila), akik azonban nem reagáltak a lap megkeresésére – utóbbi két játékosnak amúgy 2028-ig, a többieknek 2027 nyaráig szól a szerződésük Győrben.

A norvég TV2 emellett azt írja, lehet, hogy az ETO-nak akár jóval 10 millió norvég korona feletti összeget kell lefaragnia a költségvetéséből, ami olyan 350-400 millió forintot jelenthet. Ennek következtében a fizetéseket akár 60 százalékkal is megvághatják, és az sem kizárt, hogy a zöld-fehéreknek már most meg válniuk néhány játékosuktól.

Mint hétfőn beszámoltunk róla, egybehangzó sajtóhírek szerint jelentős pénzügyi gondokkal küzd a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. Frissítés: a klub cikkünk megjelenése után nem sokkal közleményt adott ki.