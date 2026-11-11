Dos Santos, Duplantis és Sawe közül kerül ki az év atlétája

A sportági világszövetség (WA) szavazásán tíz jelöltre lehetett voksolni, a három döntős kap meghívást a november 29-i monacói gálára, ahol fény derül a győztes kilétére.

A brazil Dos Santos idén 45.80 másodperccel világcsúcsot ért el 400 méter gáton, megnyerte a budapesti világdöntőt, 11 versenyen maradt veretlen, beleértve a Gyémánt Liga fináléját is.

A svéd Duplantis márciusban 631 centiméterre javította saját világrekordját rúdugrásban, a világdöntőben, a fedett pályás világbajnokságon és az Európa-bajnokságon egyaránt az első helyen végzett.

A kenyai Sawe ugyancsak világcsúccsal került fel a listára, a London Marathonon 1:59:30 órás eredménnyel nyert, elsőként futotta le a 42.195 kilométeres távot versenykörülmények között két órán belül.