Dos Santos, Duplantis és Sawe közül kerül ki az év atlétája

2026.11.11. 10:37
null
Armand Duplantis is a jelöltek között (Fotó: Getty Images)
Címkék
Armand Duplantis atlétika WA Év atlétája
Alison dos Santos, Armand Duplantis és Sabastian Sawe közül kerül ki az év legjobb férfi atlétája.

A sportági világszövetség (WA) szavazásán tíz jelöltre lehetett voksolni, a három döntős kap meghívást a november 29-i monacói gálára, ahol fény derül a győztes kilétére.

A brazil Dos Santos idén 45.80 másodperccel világcsúcsot ért el 400 méter gáton, megnyerte a budapesti világdöntőt, 11 versenyen maradt veretlen, beleértve a Gyémánt Liga fináléját is.

A svéd Duplantis márciusban 631 centiméterre javította saját világrekordját rúdugrásban, a világdöntőben, a fedett pályás világbajnokságon és az Európa-bajnokságon egyaránt az első helyen végzett.

A kenyai Sawe ugyancsak világcsúccsal került fel a listára, a London Marathonon 1:59:30 órás eredménnyel nyert, elsőként futotta le a 42.195 kilométeres távot versenykörülmények között két órán belül.

 

Armand Duplantis atlétika WA Év atlétája
Legfrissebb hírek

Los Angeles 2028: szigorodnak a kvalifikációs szintek atlétikában

Atlétika
19 órája

„Az atlétikapályán nőttem fel” – Zsombor Csenge a dakari ezüstéremhez vezető útról

Egyéb egyéni
2026.11.09. 12:27

Ifjúsági olimpia: a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna ezüstérmes

Atlétika
2026.11.08. 18:13

Maratoni szerelem első látásra – interjú Vindics-Tóth Lili Annával

Képes Sport
2026.11.03. 11:23

34 évesen meghalt az Európa-bajnok középtávfutó

Atlétika
2026.11.01. 15:13

Tehetséges távolugró is életét vesztette a toledói vonatbalesetben

Egyéb egyéni
2026.10.30. 09:01

Atlétika: az U18-as Eb-bronzérmes Marton Zsófi is bizonyíthat Dakarban

Utánpótlássport
2026.10.28. 14:22

Doppinggyanú vetődött fel az olimpiai bajnok maratoni futó ellen

Atlétika
2026.10.23. 14:47