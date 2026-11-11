Harry Kane szerint más Bayern-játékosok is kiérdemelhetik az Aranylabdát

2026.11.11. 10:05
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Fotó: Getty Images
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Bayern München Aranylabda Harry Kane
A friss aranylabdás Harry Kane szerint a következő években több müncheni csapattársa is kiérdemelheti a futballvilág legrangosabb egyéni elismerését.

„Úgy gondolom, más Bayern-játékosok is megnyerhetik. Michael (Olise) idén is ott volt a legjobb tízben és eddig nagyszerű szezont produkált. Reális esélye van nyerni” – nyilatkozott a Sport Bild magazinnak az angol támadó.

Kane három hete pályafutása során először kapta meg az Aranylabdát, miközben Olise kilencedik lett a szavazáson.

A díj elnyerése után Kane a Bayern Münchennel új szerződést kötött, amely 2029-ig szól.

A következő időszakra vonatkozó terveiről a futballista azt mondta: az előtte álló öt évben legalább egyszer szeretné megnyerni a Bajnokok Ligáját a bajorokkal, az angol válogatottal pedig – amely idén világbajnoki bronzérmet szerzett – egy címet elhódítani.

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Az aranylabdás angol támadó eddig 161 tétmeccsen 156 gólt szerzett a bajorok színeiben.

 

 

Bayern München Aranylabda Harry Kane
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