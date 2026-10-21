Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: Aksel Lund Svindal bekerült a norvég edzői csapatba

2026.10.21. 11:21
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Aksel Lund Svindal (Fotó: Getty Images)
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Alpesisí-vk Aksel Lund Svindal alpesisí
A világkupa-szezonban a norvég csapat edzői stábját erősíti a kétszeres olimpiai bajnok Aksel Lund Svindal.

Az ország sportági szövetségének közlése szerint a jelenleg 43 éves korábbi klasszis a vk hétvégi, söldeni rajta előtti felkészülés során is ott volt a versenyzőkkel, és az idény során bizonyos viadalokon segít majd be, azaz részmunkaidőben látja el feladatát.

A kétszeres összetett világkupagyőztes szerepvállalását a versenyzők kérték.

„Hiszek ebben a programban, és meg vagyok győződve arról, hogy számos területen hozzá tudok járulni a sikerességhez, még ha nem is dolgozom együtt a csapattal minden héten” – fogalmazott az ötszörös világbajnok Svindal, aki 2019-ben vonult vissza.

Claus Ryste, a norvég válogatott sportigazgatója hangsúlyozta: Svindal mindkét oldalról ismeri az élsportot és tudja, mi kell a sikerhez.

Aksel Lund Svindal mostanáig az utolsó, aki alpesi síben olimpiai bajnoki címet szerzett Norvégiának, még 2018-ban. Négy évvel ezelőtt hererákot diagnosztizáltak nála, megműtötték, az idei, milánói-cortinai téli játékok előtt pedig Lindsey Vonn edzői csapatának tagja volt.

 

Alpesisí-vk Aksel Lund Svindal alpesisí
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