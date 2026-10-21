Alpesisí-vk: Aksel Lund Svindal bekerült a norvég edzői csapatba

Az ország sportági szövetségének közlése szerint a jelenleg 43 éves korábbi klasszis a vk hétvégi, söldeni rajta előtti felkészülés során is ott volt a versenyzőkkel, és az idény során bizonyos viadalokon segít majd be, azaz részmunkaidőben látja el feladatát.

A kétszeres összetett világkupagyőztes szerepvállalását a versenyzők kérték.

„Hiszek ebben a programban, és meg vagyok győződve arról, hogy számos területen hozzá tudok járulni a sikerességhez, még ha nem is dolgozom együtt a csapattal minden héten” – fogalmazott az ötszörös világbajnok Svindal, aki 2019-ben vonult vissza.

Claus Ryste, a norvég válogatott sportigazgatója hangsúlyozta: Svindal mindkét oldalról ismeri az élsportot és tudja, mi kell a sikerhez.

Aksel Lund Svindal mostanáig az utolsó, aki alpesi síben olimpiai bajnoki címet szerzett Norvégiának, még 2018-ban. Négy évvel ezelőtt hererákot diagnosztizáltak nála, megműtötték, az idei, milánói-cortinai téli játékok előtt pedig Lindsey Vonn edzői csapatának tagja volt.