A Red Bull nem szól bele, Lawson maradhat a Racing Bullsnál

I. SZ.I. SZ.
2026.11.11. 10:18
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Liam Lawson élvezi Alan Permane csapatfőnök támogatását, és már a Red Bull sem szól bele, hogy dönt pilótáiról a Racing Bulls (Fotó: Getty Images)
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F1 Racing Bulls Nikola Colov Liam Lawson Red Bull Laurent Mekies
Bár a Mexikói Nagydíj hétvégéjén a Max Verstappennel történt karambolját követően úgy tűnt, Liam Lawson kiírta magát a Racing Bulls F1-es istálló jövő évi terveiből, egy hét alatt teljesen megváltozott a kép. Az új-zélandi hamarosan új szerződést kaphat, Laurent Mekies, a Red Bull csapatvezetője pedig leszögezte, megszűnt a Christian Horner és Helmut Marko idején megszokott drasztikus pilótaváltogatás.

„Ha az állásodért küzdesz, ez nem bölcs viselkedés” – mondta még Mexikóban Verstappen Lawsonról a szabadedzésen történt ütközésük kapcsán. A korábbi években egy ilyen megmozdulás biztosan az új-zélandi pilóta állásába került volna, hiszen az F2-es bajnoki címre hajtó bolgár Nikola Colov a Red Bull akadémiájának következő reménységeként vár a lehetőségre. Christian Horner és Helmut Marko idején biztosak lehettünk benne, hogy a következő évben újonc érkezik, ám a korábbi csapatfőnök és tanácsadó már nincs a Red Bull vezetőségében.

„Megkérdezik a véleményem, de nincs döntési jogosultságom a Racing Bulls felállását illetően – mondta Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke. – Erről csakis ők dönthetnek. Persze közös a juniorprogramunk, és ha valaki nagyon jól teljesít a Racing Bullsnál, opciónk van felhozni a Red Bullhoz, ahogy Max és Isack esetében is történt, de a többibe nem szólunk bele.”

A Brazil Nagydíjon Lawson hetedik lett, az elmúlt öt versenyen 30 pontot szerzett, néggyel többet, mint a Mercedesben ülő George Russell, míg a vb-pontversenyben a négy nagycsapat pilótái mögött a kilencedik helyen áll, több mint kétszer annyi ponttal, mint a 10. Pierre Gasly. Interlagosban a versenyen ráadásul a mérnökével folytatott rádióbeszélgetésben ki is emelte, hogy szándékosan félreállt a második hely felé száguldó Verstappen elől – ami nem csapattársak esetében csak a Red Bull és a Racing Bulls vonatkozásában nevezhető elfogadottnak.

Bár Sao Paulóban felröppent olyan pletyka, hogy Lawson a Williamshez szerződhet Alex Albon helyére, Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke a futam után arról beszélt, hogy az istálló érdekeit az szolgálná, ha Lawson és Arvid Lindblad is maradna 2027-ben.

„Alan nagyon jó, rutinos szakember, a legtöbbünknél jobban ért a Formula–1-hez, nincs okunk kétségbe vonni a véleményét. Jogos, ha a Racing Bullsnál versenyző pilóták kapnak még időt, mi a Red Bullnál nem sürgetünk váltást” – szögezte le Mekies.

 

F1 Racing Bulls Nikola Colov Liam Lawson Red Bull Laurent Mekies
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