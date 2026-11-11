Péni István 26. lett összetett puskában a sportlövő-vb-n

2026.11.11. 09:44
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Péni István (Fotó: Földi Imre, archív)
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Péni István sportlövő-világbajnokság sportlövő-vb
Péni István a 26. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x20 lövéses összetett számban szerdán az olimpiai kvalifikációs dohai sportlövő-világbajnokságon.

Az 50 méteres viadal a puskások utolsó ötkarikás száma Dohában, ahol kedden kezdődött meg a viadal. Az egyetlen magyar induló a selejtezőt 583 körrel zárta és biztosan jutott be a szerdai alapversenybe.

Az UTE világ- és Európa-bajnok lövője szombaton fekvőben ezüstérmet nyert, így bizakodva várhatta a királyszámot, melyet a térdelő testhelyzetű 20 lövéssel kezdett a 60 puskás. Ebben a magyar sportoló 194 kört ért el, majd a fekvő részt 197 körrel zárta. A 391 körös részeredmény nem volt kiemelkedő, ennek ellenére ekkor még minden esélye megvolt a nyolcas fináléba jutásra, mivel a riválisok sem tudtak igazán jó eredményeket elérni. Az álló lövészetben aztán Péninek sok kilences találata volt, így folyamatosan csúszott hátra, s végül 189 kört produkált, 580 körös összeredményével pedig a 26. helyen végzett.

A nyolcas döntőbe jutáshoz ezúttal 583 körre volt minimum szükség, s az érmekért, illetve a három Los Angeles-i kvótáért zajló végjátékba két indiai, illetve egy-egy svájci, norvég, orosz, horvát, szlovák és francia puskás jutott be.

 

Péni István sportlövő-világbajnokság sportlövő-vb
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