Dala Martin: Több van bennünk, mint amit a tabella mutat

Remek mérkőzést játszott a Nyíregyháza az ETO-val, aki nem ismeri a csapatokat, aligha mondta volna meg, melyik végzett az előző idényben kilencedikként és melyik a címvédő. A vezetést a Spartacus szerezte meg az első játékrész végén, ám ehhez kellett az is, hogy öt perccel korábban Dala Martin hatalmas bravúrral védje Huszár Marcell közeli lövését. A fordulást követően hamar egyenlítettek a vendégek, azonban miután Zseljko Gavricsot kiállította a játékvezető, úgy tűnt, a nyírségi együttes fölénye góllá érhet. Nem így lett, mi több, a hosszabbításban Jewison Bennette egyedül vihette a labdát a hazai kapura, és ha Dala Martin nem véd újra nagyot, Győrbe kerül a három pont.

„A lefújás után nem lehettem teljesen elégedett, hiszen a hajrára emberelőnybe kerültünk, mégsem sikerült nyernünk, pedig tudtuk, győzelemmel nagyot lehet előrelépni. Most viszont már azt érzem, nem is olyan rossz eredmény az ETO elleni döntetlen – mondta két nappal a bajnoki után Dala Martin, aki remek teljesítményt nyújtott a nyíregyháziak kapujában. – Sokáig semmi dolgom sem akadt, talán egyszer lőtt kapura az ellenfelünk, majd jött az a helyzet, amelyben sikerült nagyot védenem. Előtte viszonylag sok gondolat volt a fejemben, hiszen tudtam, Viktor Djukanovics kapura is lőhet, de a középen érkező csatárt is megjátszhatja, és amikor a passz mellett döntött, már csak annyit tehettem, hogy eldobtam magam, próbáltam minél nagyobb felületet kitakarni a kapuból. Egy ilyen védés hasonló, mint amikor gólt szerez az ember, szinte eksztázisba kerülsz, de azt is tudod, koncentráltnak kell maradnod. Amikor egy egynél emberelőnybe kerültünk, még jobban belelkesedtünk, a szurkolók támogatásával meg akartuk szerezni a győztes gólt. Amikor aztán a hosszabbításban a vendégek játékosa hozta rám a labdát, bevillant, két évvel korábban a Fehérvárral hasonló helyzetbe kerültünk a Paks ellen: döntetlennél mentünk előre, helyzeteink voltak, aztán a Paks a kilencvenhatodik percben egy kontrából betalált… Az volt bennem, védenem kell, éppen ezért minél türelmesebb akartam maradni, hogy reagálni tudjak a támadó mozdulataira. A testtartásából éreztem, minden bizonnyal a hosszú sarkot választja. Miután kiütöttem a labdát, csak akkor lehettem volna boldogabb, ha a védés győzelemmel párosul.”

A 22 esztendős kapus már az előző fordulóban, az Újpest (1–2) otthonában is több bravúrt mutatott be, és borítékolható, hogy a válogatott szünetet követő fordulóban sem unatkozik a remek formába lendülő DVSC ellen.

„Az elmúlt három fordulóban négy ponttal jöttünk ki a Puskás Akadémia, az Újpest és az ETO elleni meccsekből, és a játékunk is sokkal jobban nézett ki, mint azt megelőzően – folytatta Dala Martin. – A DVSC-nek dinamikus, kreatív labdarúgói vannak, négy mérkőzést nyert meg sorozatban, ám nem lehet más a cél, mint hogy hazai pályán megnyerjük a keleti rangadót. Bizonyítottuk, nem könnyű ellenünk játszani, meg akarjuk mutatni, több van bennünk, mint amit a tabella mutat.”

NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

November 22., vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)