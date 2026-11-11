U21: Telkiben készül az új válogatott

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2026.11.11. 11:08
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Telki labdarúgás edzőtábor U21-es férfi válogatott utánpótlás utánpótlássport
Az újjáalakult férfi U21-es együttes az edzőtábor végén Ciprus elleni játszik felkészülési meccset.

Az Európa-bajnoki selejtezők vége után immár a 2006-os és 2007-es születésű játékosok kaptak meghívót az U21-es válogatott összetartására, hiszen a jövőben ennek a korosztálynak a tagjai alkotják majd a nemzeti együttest. Az MLSZ beszámolója szerint Németh Antal szövetségi edző 23 játékost hívott meg az edzőtáborba, az előzetesen kihirdetett keret egy helyen változott, Kovács Bendegúz kisebb sérülés...

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Telki labdarúgás edzőtábor U21-es férfi válogatott utánpótlás utánpótlássport
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