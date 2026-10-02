Marcel Hirscher szabadkártyát kapott az alpesisí-vk-n

Az osztrákként nyolcszoros összetett vk-győztes, 37 éves síző 2019-ben visszavonult a versenyzéstől, de 2024-ben, már édesanyja országát, Hollandiát képviselve visszatért a mezőnybe. Akkor azonban három verseny után, egy edzésen elszakadt a térdszalagja, ezért véget ért számára az idény, s végül az idei téli olimpiát is ki kellett hagynia.

A kétszeres ötkarikás aranyérmes Hirscher 31-es rajtszámmal, azaz közvetlenül a legjobbak után indulhat majd a versenyeken a nemzetközi szövetség tanácsának pénteki döntése értelmében.

A hétszeres világbajnok holland versenyző pályafutása során 67 vk-viadalt nyert meg, az összetettben 2012 és 2019 között ért a csúcsra.