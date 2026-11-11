Gyász: elhunyt a Dinamo Zagreb olimpiai bajnok védője

H. Á.H. Á.
2026.11.11. 11:49
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Zeljko Matus (1935–2026)
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jugoszláv válogatott Zeljko Matus gyász Dinamo Zagreb
Egykori klubja, a Dinamo Zagreb a hivatalos honlapján közölte, hogy kedden, 91 éves korában Zürichben elhunyt Zeljko Matus, a klub egykori labdarúgója, aki tagja volt az 1960-as római olimpián diadalmaskodó jugoszláv válogatottnak, valamint az az évi Európa-bajnokságon ezüstérmes gárdának.

Az 1935-ben született Matus 1955-től tíz éven át volt a Dinamo Zagreb játékosa, a „régi Dinamo” egyik szimbolikus figurájaként: a kapus kivételével gyakorlatilag minden poszton bevethető labdarúgó a „futballcipős úriemberek” közé tartozott. 

„Annak a generációnak és Dinamónak volt a tagja, amelynek játékosai szinte táncoltak az ellenfél játékosai között a labdával” – írja Matus búcsúztatásában a horvát klub honlapja. 

Matus 1956-ban szerepelt a horvát válogatott egyetlen 1945 és 1990 közötti mérkőzésén: Zágrábban, Indonézia ellen ő szerezte meg a 4:1-re megnyert meccs első gólját. Matus 1954 és 1965 között szerepelt a Dinamóban, hosszú ideig betöltötte a csapatkapitányi tisztséget is, majd négy idényt a svájci Young Fellowsnál töltött, végül az FC Zürichben fejezte be karrierjét. Visszavonulása után is Svájcban maradt, elismert fogorvos lett.

Matus 1960 és 1962 között 13 alkalommal pályára lépett a jugoszláv válogatottban, öt gólt szerzett, tagja volt az 1960-as olimpiát megnyerő csapatnak, s az abban az évben első alkalommal kiírt Európa-bajnokságon döntős, ezüstérmes válogatottban is ott volt.

 

jugoszláv válogatott Zeljko Matus gyász Dinamo Zagreb
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