Nemzeti Sportrádió

Térdműtéten esett át az Alavés vezetőedzője

T. Z.T. Z.
2026.10.05. 14:13
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Quique Sánchez Flores (Fotó: Getty Images)
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műtét spanyol foci Alavés Quique Sánchez Flores
Sikeres térdműtéten esett át Quique Sánchez Flores, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Deportivo Alavés vezetőedzője.

A barcelonai El Mundo Deportivo az Alavésre hivatkozva írta meg, hogy Quique Sánchez Flores hétfőn sikeres térdműtéten esett át.

A szakember egy ideje már térdproblémával bajlódott, amely miatt szükséges volt a beavatkozás. Az operáció „a tervezettek szerint, komplikációk nélkül zajlott”, a tréner pedig jól van a legfrissebb jelentések szerint.

Quique Sánchez Flores állapota a beavatkozás után pozitívan alakul, és a klub tájékoztatása szerint a rehabilitációs időszak alatt is folytatja megszokott munkáját az első csapat élén. 

 

műtét spanyol foci Alavés Quique Sánchez Flores
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