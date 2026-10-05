Térdműtéten esett át az Alavés vezetőedzője

A barcelonai El Mundo Deportivo az Alavésre hivatkozva írta meg, hogy Quique Sánchez Flores hétfőn sikeres térdműtéten esett át.



A szakember egy ideje már térdproblémával bajlódott, amely miatt szükséges volt a beavatkozás. Az operáció „a tervezettek szerint, komplikációk nélkül zajlott”, a tréner pedig jól van a legfrissebb jelentések szerint.



Quique Sánchez Flores állapota a beavatkozás után pozitívan alakul, és a klub tájékoztatása szerint a rehabilitációs időszak alatt is folytatja megszokott munkáját az első csapat élén.