Térdműtéten esett át az Alavés vezetőedzője
Sikeres térdműtéten esett át Quique Sánchez Flores, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Deportivo Alavés vezetőedzője.
A barcelonai El Mundo Deportivo az Alavésre hivatkozva írta meg, hogy Quique Sánchez Flores hétfőn sikeres térdműtéten esett át.
A szakember egy ideje már térdproblémával bajlódott, amely miatt szükséges volt a beavatkozás. Az operáció „a tervezettek szerint, komplikációk nélkül zajlott”, a tréner pedig jól van a legfrissebb jelentések szerint.
Quique Sánchez Flores állapota a beavatkozás után pozitívan alakul, és a klub tájékoztatása szerint a rehabilitációs időszak alatt is folytatja megszokott munkáját az első csapat élén.
Legfrissebb hírek
Kórházi ágyon Baráth Péter, sikeres műtéten van túl – fotó
Légiósok
2026.10.01. 16:46